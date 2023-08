América de Cali buscará regresar a la victoria cuando se mida ante el Deportivo Independiente Medellín por la jornada 5 de la Liga Colombiana, compromiso que se disputará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, el próximo domingo 13 de agosto a las 4:00 PM.

Uno de los jugadores que estará en el campo de juego con el DIM, será el portero José Luis Chunga, el cual estuvo muy cerca de ser refuerzo del conjunto ‘escarlata’, en lo que fue una novela con muchas versiones, pero cuando parecía que el golero sería de los ‘Diablos Rojos’, finalmente la dirigencia declinó la posibilidad y se fue por Jorge Soto.

Chunga habló en la previa al partido en una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, allí sobre su fallido paso a la ‘mecha’ indicó: “Con América ya estaba todo listo y cerrado, me dijeron que debía esperar porque había otros arqueros en carpeta, con ellos no existe ninguna rabia ni rencor, entiendo que en el futbol pasan estas cosas”.

Y después agregó: “Con todo respeto al América le dije que no, porque yo no quería entrar en ese juego de que hoy sí, hoy no, hoy sí. Molestia no tengo”, sentenció el golero sobre lo vivido en el mercado de fichajes.

Ya sobre lo que será el partido, José Luis le mandó un mensaje al América, en donde dejó en claro que buscarán aprovechar las fallas que tiene el equipo de Lucas González en la defensa: “Ante América va a ser un partido intenso, vamos a tener todas las precauciones necesarias y esperamos aprovechar todas las ventajas que puedan dar atrás, será un partido lindo”.