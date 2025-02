Juanfer Quintero dio la noticia que toda Colombia esperaba: “Ha estado estable”

Es uno de esos jugadores que trasciende los colores de las camisetas y la pasión de las hinchadas. Juan Fernando Quintero regresó a la Liga Colombiana para jugar con América de Cali y le contó a Carlos Antonio Vélez la noticia que toda Colombia esperaba: “Ha estado estable”.

Publicidad

Publicidad

Quintero se estrenó con una asistencia en la victoria contra Independiente Santa Fe por 2-0 en la quinta fecha de la Liga Colombiana II-2025 y recibió una calificación de 7.8 puntos, según el portal SofaScore. El volante está contento y eso se nota en la cancha.

“La verdad que uno es de retos. En lo personal lo tome así también, a parte que debía y sentía que tenía que venir a Colombia para estar cerca a mi familia, pero uno siempre tiene ese espíritu ganador, es competitivo desde muy niño porque creo que donde nací hasta donde estoy he sido muy competitivo y enfocado. Pero la verdad Carlos estoy feliz, me siento muy contento en mi país, siento ese calor de la gente, ese respeto. Creo que eso ha sido a través de lo largo de mi carrera que siempre he mostrado ese respeto en lo humano y que deportivamente siempre he querido ganar”, le dijo Juanfer Quintero a Vélez antes de dar la noticia que esperaba toda Colombia.

Luego de ser figura y campeón con Racing en la Copa Sudamericana, Juan Fernando Quintero tomó la decisión de volver Colombia por un tratamiento médico que le están haciendo a su esposa Johana Osorio. Carlos Antonio Vélez le preguntó al mediocampista si este tema había mejorado y progresado bien, y la respuesta es la que todos querían escuchar.

Publicidad

Publicidad

Alegra a toda Colombia: La gran noticia que dio Juan Fernando Quintero

Juanfer Quintero en América vs. Santa Fe. (Foto: Vizzor Image)

“Siempre hace tratamiento cada seis meses, pero en general ha estado estable. Con mi familia estamos muy contentos y muy agradecidos, creo que cuando hay amor cercano de la familia todo se cura y gracias a Dios estamos estables acá en nuestro país, cerca de nuestros médicos personales y la verdad que se puede dar un mejor tratamiento por lo menos a mi esposa”, reveló Juanfer Quintero.

ver también Juan Fernando Quintero contó por qué eligió al América por encima de Millonarios

¿Cuándo vuelve a jugar Juanfer Quintero en la Liga Colombiana I-2025?

Luego de debutar con un pase gol, Quintero se prepara para disputar el segundo partido como jugador de América de Cali. ¿Cuándo es? El domingo 23 de febrero a las 8:20 P.M. contra Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro por la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2025.

Publicidad

Publicidad