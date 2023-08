Un agitado ambiente se vive en América de Cali, debido al pobre rendimiento que ha mostrado el equipo en el inicio del campeonato, es por esto que la afición ha pedido la salida del entrenador Lucas González, solicitud que la directiva habría aceptado, pero que los jugadores evitaron.

En la tarde del pasado 25 de agosto, la dirigencia de América le comunicaron a los jugadores y cuerpo técnico, que el entrenador Lucas no continuaría en el equipo, determinación que no gustó para nada a plantilla, por lo que le pidieron a la directiva que no sacara al DT, ya que ellos creen en el proceso.

Pues en la mañana de este sábado 26 de agosto, los jugadores en cabeza de su capitán, Adrián Ramos, realizaron una rueda de prensa, en donde indicaron que le pidieron a los directivos que no saquen a González: “Estamos todo el plantel profesional ante la decisión que nos comunicaron ayer, nosotros le dijimos al club que respaldábamos el proyecto del profe Lucas, creemos en lo que estamos haciendo”, dijo Adrián.

“Estamos todos para respaldar el proyecto que el profe trae y los únicos que podemos revertir esto somos nosotros, porque creemos en el profe”, dijo Edwin Cardona, que fue otro de los jugadores que habló, el cual agregó que no se puede llevar todo a extremo en tan solo cinco partidos disputados por la Liga.

De esta manera, Lucas dirigirá el duelo ante Independiente Santa Fe del domingo 27 de agosto, el cual podría ser su última oportunidad, debido a que un resultado negativo podría darle fin al proyecto.

Aquí las palabras de los jugadores respaldando a Lucas González: