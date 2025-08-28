Es tendencia:
MERCADO

Jugó en la Serie A de Italia y es nuevo jugador de América de Cali

Pasó por la Juventus, Benevento y su último club fue la Salernitana de Italia. Estuvo en la Selección Colombia.

Por William Perilla Gamboa

Andrés Tello contra el Empoli en un partido por la Copa Italia en el 2020.
El mercado de pases sigue en el fútbol colombiano, con la oportunidad para los jugadores libres o que estén sin contrato. América de Cali se mueve en estas aguas debido a la crisis deportiva en la que está. El técnico Gabriel Raimondi no encuentra la forma de mejorar los resultados y los directivos buscan más refuerzos para la nómina.

Un mal momento que fuerza la toma de drásticas decisiones, para cambiar por completo el panorama del club, los malos resultados y la idea de juego. Hay varios candidatos en fila para reemplazar a Gabriel Raimondi, mientras el club adelanta diálogos, acuerdos y exámenes médicos con un jugador que estuvo por la Serie A de Italia.

América buscó en el mercado de jugadores libres y encontró a Andrés Tello. Fuentes cercanas a América de Cali revelaron que este volante colombiano está firmado y le podrá dar un impulso al equipo en la Liga y la Copa Colombia. Se unirá a Dylan Borrero, Jhon Murillo, Cristian Barrios, Luis Ramos, Rodrigo Holgado, ‘Papula’ Garcés y el otro refuerzo, Andrés Felipe Roa.

Este jugador de Medellín, canterano de Envigado, prometía bastante cuando pasó al fútbol de Italia, pero más allá de que pudo jugar en una de las mejores Ligas del mundo, siempre quedaba en deuda en las temporadas. Llegó el momento para que Andrés Tello pueda relanzar su carrera en el fútbol colombiano.

Nicolás Viola celebra con Andrés Tello un gol con Benevento en la Serie A de Italia en el 2022. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Andrés Tello es nuevo jugador de América de Cali

Desde 2015, año en el que fue transferido a la Juventus de Italia, Andrés Tello acumuló 22 goles, 18 entre la B y la C y solamente uno en la Serie A, torneo en el que solamente disputó 10 partidos como titular, ocho con Empoli en temporada 2016/2017 y dos con Benevento en la campaña 2020/2021.

Andrés Tello, durante el Torneo Esperanzas de Toulón en 2014 con la Selección Colombia Sub 20. (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

Pasó a ser una eterna promesa que nunca pudo despegar luego de catalogarse como una ‘joya’ de Selección Colombia y de las canteras de Envigado. Su último club fue la Salernitana de la Serie B de Italia y solo lleva 4 partidos jugados en el 2025. Con Tello y Roa, América de Cali espera mejorar su juego interior, para fortalecer a Murillo, Borrero y Barrios por las bandas.

william perilla gamboa
