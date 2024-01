América de Cali vive horas definitivas para el fichaje de Arturo Vidal, quien en las últimas horas ha sonado. Ya va todo adelanto, hubo propuestas de parte del club y una contrapropuesta por parte del jugador que ve con buenos ojos jugar en el Fútbol Colombiano. La leyenda del fútbol chileno está cerca de cumplir el sueño de jugar en Cali, así como lo aseguró en 2020 en entrevista con Win Sports.

El fichaje del ‘Rey’ Arturo ha dado de qué hablar en todo el país, propios extraños han opinado al respecto. Hay quienes están de acuerdo y quienes no lo están. Así como los que critican fuertemente y uno de ellos fue el periodista Óscar Rentería, quien le dio con todo a Tulio Gómez en las redes sociales por querer fichar a Vidal para el América de Cali.

La advertencia que hacen sobre el fichaje de Arturo Vidal al América

Rentería siempre se ha caracterizado por decir todo sin filtros y esta vez no fue la excepción. El periodista dio su punto de vista sobre el posible fichaje de Arturo y dijo que es un mal negocio por la edad que tiene el jugador, lo catalogó como “jugador acabado”.

“No se dejen tumbar. El dueño del dinero, en este caso el dueño del América, Tulio Gómez, lo puede gastar como quiera, donde quiera y el día que quiera. Pero, si yo lo tuviera, nunca daría mil millones mensuales por un jugador acabado y en camino al retiro”, escribió el comunicador vallecaucano en su cuenta de twitter.

Presidenta de América habla sobre el fichaje de Arturo Vidal

Marcela dijo que el jugador se ve entusiasmado con el proyecto de América de Cali, aseguró que no hay oferta real por parte del cuadro chileno y que hay razones de peso para que vaya al América: “no le han hecho una oferta real, eso es como cuando el que lo invita a una cita el que a uno le gusta más o menos y el que es el amor de su vida, por ahora no lo ha invitado el amor de su vida, no estamos en el mismo lugar”.

Agregó que: “Él se ve entusiasmado, nosotros tenemos un plus por la historia que tiene América, somos demasiado grandes, hemos ganado muchas cosas y eso llama la atención, esta hinchada es supremamente apasionada y eso va en el ADN de Arturo”.

“Mi papá me mostró lo que habló con él y se ve muy entusiasmado, se ve que le llama la atención. Tener una mujer caleña, que le habla mucho de aquí, ha venido a Cali, la gente le dice que juegue en América y eso son cosas para tener en cuenta, pero por ahora el amor de la vida no lo ha invitado a jugar”, concluyó la presidenta del club americano.