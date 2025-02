La decisión de América con los hinchas que compraron boleta para ver a Juanfer en Palmira

Las cosas no salieron bien, la sanción se hizo efectiva, la seguridad en Palmira no da garantías y ahora el partido tendrá el Pascual Guerrero vacío en pleno debut de Juan Fernando Quintero. Lo peor del caso es que hubo boletería a la venta para el partido en Palmira y América de Cali tuvo que tomar correctivos.

Por tema de seguridad y falta de efectivos de la Policía en Palmira, el partido América vs. Santa Fe no se pudo realizar en el Francisco Rivera Escobar y todo sigue igual en el cronograma y el juego se diputará en el Pascual Guerrero, a puerta cerrada. Cabe recordar que el club fue sancionado por los desmanes de la hinchada durante el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional, en diciembre pasado.

