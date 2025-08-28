Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de la Mechita!
América de Cali

La decisión que tomaron en América de Cali con Raimondi, tras nueva derrota

El entrenador argentino completó seis juegos sin poder ganar con el América.

Por Edynson Ruiz Rincon

Gabriel Raimondi, técnico de América de Cali.
© VizzorImage / Samir Rojas / ContGabriel Raimondi, técnico de América de Cali.

América de Cali sumó una nueva derrota, ahora contra Atlético Bucaramanga por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, completando seis juegos de manera consecutiva sin ganar, situación que tiene muy preocupados a los hinchas, que no le ven un futuro positivo al equipo en ni en ninguno de los dos torneos que está disputando.

Publicidad

Después del final del partido, nuevamente las críticas apuntan contra el entrenador Gabriel Raimondi, técnico que no ha podido conseguir un buen rendimiento futbolístico en el equipo, razón por la que muchos hinchas empiezan a pedir su salida del club y que llegue un nuevo técnico que cambie la situación actual.

Precisamente sobre su futuro, el entrenador Raimondi habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí fue consultado sobre su futuro y confirmó que desde la dirigencia le dieron un voto de confianza para su continuidad, resaltando el trabajo que viene haciendo y que esperan que la victoria llegue lo antes posible.

“No más con ese limitado”: le dan con todo a jugador de América tras la derrota con Bucaramanga

ver también

“No más con ese limitado”: le dan con todo a jugador de América tras la derrota con Bucaramanga

“Si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atento a la realidad. El equipo hace mucho que no gana. La presidenta y los dirigentes saben cómo trabajamos. Por eso siempre me renuevan la confianza, pero es normal que la ciudad y el equipo no estén tranquilos. Ni ellos ni nosotros”, dijo el entrenador americano, por lo que de momento continuará en la institución vallecaucana.

Publicidad
Diego Raimondi, técnico del América de Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Diego Raimondi, técnico del América de Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

No hay tranquilidad y la inseguridad de los futbolistas

Además, el entrenador argentino también aseguró que no están tranquilos por la situación que está pasando, además, indicó que los futbolistas no se están levantando ante el primer traspié que sufren: “Cuando uno pierde o empata, como ha pasado en los últimos partidos, seguramente tratar de estar equilibrado para tomar las próximas decisiones. Es difícil estar tranquilo con respecto a lo que puede llegar a pasar en el próximo partid”, dijo Ramondi.

Que después agregó: “Es un equipo muy grande para que nosotros tengamos algunas veces la actitud de pensar que no podemos remontar el partido. Hoy algunos chicos, ante un error, bajan mucho los brazos. Están sufriendo la situación. Este es un equipo demasiado grande para acostumbrarnos a perder. Tenemos que volver inmediatamente a la victoria el domingo porque este equipo no puede seguir perdiendo”.

Publicidad

Encuesta

¿Estás de acuerdo con la continuidad de Raimondi en América?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Jugó en la Serie A de Italia y es nuevo jugador de América de Cali
América de Cali

Jugó en la Serie A de Italia y es nuevo jugador de América de Cali

Mientras Millonarios vendió 23 mil millones en camisetas, esto vendió Nacional
Fútbol Colombiano

Mientras Millonarios vendió 23 mil millones en camisetas, esto vendió Nacional

Fue campeón con Deportivo Cali y es nuevo jugador de América
América de Cali

Fue campeón con Deportivo Cali y es nuevo jugador de América

El nuevo apodo que la prensa de Portugal le colocó a Richard Ríos
Fútbol de Europa

El nuevo apodo que la prensa de Portugal le colocó a Richard Ríos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo