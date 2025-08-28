América de Cali sumó una nueva derrota, ahora contra Atlético Bucaramanga por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, completando seis juegos de manera consecutiva sin ganar, situación que tiene muy preocupados a los hinchas, que no le ven un futuro positivo al equipo en ni en ninguno de los dos torneos que está disputando.

Después del final del partido, nuevamente las críticas apuntan contra el entrenador Gabriel Raimondi, técnico que no ha podido conseguir un buen rendimiento futbolístico en el equipo, razón por la que muchos hinchas empiezan a pedir su salida del club y que llegue un nuevo técnico que cambie la situación actual.

Precisamente sobre su futuro, el entrenador Raimondi habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí fue consultado sobre su futuro y confirmó que desde la dirigencia le dieron un voto de confianza para su continuidad, resaltando el trabajo que viene haciendo y que esperan que la victoria llegue lo antes posible.

“Si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atento a la realidad. El equipo hace mucho que no gana. La presidenta y los dirigentes saben cómo trabajamos. Por eso siempre me renuevan la confianza, pero es normal que la ciudad y el equipo no estén tranquilos. Ni ellos ni nosotros”, dijo el entrenador americano, por lo que de momento continuará en la institución vallecaucana.

Diego Raimondi, técnico del América de Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

No hay tranquilidad y la inseguridad de los futbolistas

Además, el entrenador argentino también aseguró que no están tranquilos por la situación que está pasando, además, indicó que los futbolistas no se están levantando ante el primer traspié que sufren: “Cuando uno pierde o empata, como ha pasado en los últimos partidos, seguramente tratar de estar equilibrado para tomar las próximas decisiones. Es difícil estar tranquilo con respecto a lo que puede llegar a pasar en el próximo partid”, dijo Ramondi.

Que después agregó: “Es un equipo muy grande para que nosotros tengamos algunas veces la actitud de pensar que no podemos remontar el partido. Hoy algunos chicos, ante un error, bajan mucho los brazos. Están sufriendo la situación. Este es un equipo demasiado grande para acostumbrarnos a perder. Tenemos que volver inmediatamente a la victoria el domingo porque este equipo no puede seguir perdiendo”.

