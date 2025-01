Juan Fernando Quintero fue la gran contratación del fútbol colombiano para el 2025, es por esto que los hinchas de América de Cali están muy ilusionados con poder conseguir el título de la Liga, pero también ser protagonistas en la Copa Sudamericana, siendo liderados por el ’10’, que es uno de los actuales campeones con Racing.

Los ‘Diablos Rojos’ ya anunciaron a ‘Juanfer’ como su nueva incorporación, por lo que la expectativa por parte de la hinchada es cuándo el jugador se sumará a los entrenamientos en el resto de la plantilla, ya que el deseo es verlo lo antes posible con la camiseta ‘escarlata’ puesta y que se dé su debut en el campeonato.

Sobre el tema, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló algunos detalles en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, allí indicó que Juan Fernando se sumará en los próximos días al entreno de América, pero además indicó que no se descarta que el mediocampista esté en la nómina de convocados para el partido contra Atlético Bucaramanga.

Cabe recordar que el propio cuerpo técnico del club ‘escarlata’ indicó que Quintero viene haciendo un trabajo físico bajo su coordinación, lo que haría más fácil la adaptación del jugador. De esta manera, el debut de ‘Juanfer’ se podría dar el próximo domingo 2 de febrero en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

Juan Fernando Quintero con Racing Club. Foto: Marcelo Endelli/Getty Images.

Los detalles de la negociación

Sobre lo que fue la negociación entre América y Racing, Vélez también dio información, en donde culpó al club ‘escarlata’ de que por poco se cae el negocio por Quintero: “En Colombia creemos que podemos hacer las cosas como se nos da la gana. Cuando las cosas no se hacen correctamente, siguiendo manual, es complicado que todo salga a pedir de boca. En esa negociación entre América y Racing hubo dimes y diretes y hubo un momento que por culpa del América casi se cae todo, incluso Juanfer pensó en devolverse a Argentina”.

Y después agregó: “Afortunadamente, ya fue presentado, porque con tantas trabas de Racing, no, ellos no pusieron nada, cuando pusieron un dinero menor se rieron y cuando colocaron la plata que era ellos se pusieron serios y después pusieron unas condiciones, y luego empezaron a dilatar la firma y el papel, la culpa no es de Racing. Acá hubo cosas mal hechas, hubo movimientos que dilatan los procedimientos. Es un tema zanjado, pero debe quedar la claridad en esos negocios”, sentenció Carlos Antonio.

