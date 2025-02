La FIFA se involucra entre América y Racing y tomó una decisión sobre Juanfer Quintero

Según Sierra, la entidad mundial aceptó la petición desde Colombia y ahora todo está al día. La respuesta que tuvo América es que Juan Fernando Quintero puede ser inscrito para jugar Liga Colombiana, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Se conoció que no hay necesidad de que llegue el ‘transfer’ desde Racing.

Más allá de la expectativa y la coyuntura que significa tener a Juan Fernando Quintero en el fútbol colombiano, los trámites han sido un verdadero dolor de cabeza para América de Cali y el mismo jugador. Se esperaba que el ‘transfer’ llegara lo más pronto posible desde Argentina, pero Racing no envió el documento y esta es la razón por la que Juanfer aún no debuta en el club vallecaucano.

