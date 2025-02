La foto de Juanfer Quintero con Duván Vergara que le eriza la piel al América de Cali

Durante el evento de presentación, Juan Fernando Quintero no dejó dudas y ratificó que fue una negociación bastante complicada, principalmente por los acuerdos económicos entre clubes, el esfuerzo de América de Cali y el deseo de Juanfer por volver a Colombia por un tema médico con su esposa.

En las últimas horas, en las redes sociales de América de Cali se observó una fotografía que le eriza la piel a la hinchada, pues aparecen en primera plana Juan Fernando Quintero y Duván Vergara. La imagen no solo llama la atención por las figuras, sino porque se ven confiados, felices y compartiendo un par de palabras. Ambos están mentalizados en ser campeones con esta institución.

