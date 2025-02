La foto que preocupa en América y expone la ventaja que le sacaron Nacional y Millonarios

En pleno 2025, ya Atlético Nacional registra 36 títulos en su historia y lo triplicó a diferencia de los 12 trofeos que tenía hace 20 años. Actualmente, el equipo verde es el actual campeón de Copa Colombia, Liga Colombiana y Superliga. Por otra parte, Millonarios pasó de 15 a 22 trofeos. Es urgente que América de Cali comience a ganar otra vez para no ceder más terreno.

20 años después, los datos no son alentadores para América de Cali. Aunque se debe tener en cuenta que el club rojo duró cinco años en la segunda división, momento en el que Atlético Nacional, por ejemplo, disparó su palmarés en Colombia y Sudamérica.

Y sí que necesita el título. Su condición de grandeza lo obliga a ser campeón, además de la presión de la hinchada y las fuertes inversiones en la nómina con Juan Fernando Quintero a bordo. Y no solo eso, sino que la ventaja con sus principales rivales ya es notoria. Pues en los últimos 10 años, Atlético Nacional y Millonarios alargaron su palmarés y el club ‘Escarlata’ no ha podido dar equilibrio en el ranking.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.