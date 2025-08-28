América de Cali pasar por un mal momento futbolístico, sumando seis partidos sin poder ganar, quedando eliminado de la Copa Sudamericana, cerca de quedarse sin la Copa Colombia y en los últimos puestos de la Liga Colombiana, con muchas posibilidades de que no ingrese a los cuadrangulares semifinales.

En medio de las dificultades futbolísticas, en las últimas horas se dio a conocer una información que pondría seriamente en aprietos al cuadro ‘escarlata’ en lo económico, esto por una demanda que saldría en contra de la institución vallecaucana y por la que se podrían tomar decisiones radicales en la institución.

El periodista Javier Hernández Bonnet contó en el programa ‘Blog Deportivo’, que América perdería una demanda por haber incumplido un contrato de boletería, el cual se dio antes de que llegaran los actuales dueños, por el que inicialmente le pidieron que pagará cerca de 75 millones de pesos para terminar con el conflicto, pero Tulio Gómez se habría negado y ahora tendría que pagar 35 mil millones de pesos.

“Hay un fallo judicial que va a golpear financieramente y dramática al América de Cali. Esto es un lío que comenzó en tema de boletería antes de que Tulio (actual dueño) adquiriera el equipo. Era un problema de 70-75 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato de boletería, firmaron con una empresa, (creo que es Colboletos si no estoy mal), la que ganó el pleito a la plaza de toros de Cañaveralejo. Incumplieron y se la concedieron a otro promotor de boletería, el tema se fue agrandando y agrandando, hubo, incluso, acercamientos para arreglar en 70 millones de pesos para terminar el lío. Pero hoy está en 35.000 millones de pesos, que equivale casi a 9 millones de dólares”, informó Javier.

Jugadores de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Dueños de América buscarían inversionistas

Ante la millonaria deuda, Bonnet contó que Tulio Gómez estaría desesperado por la situación y la cantidad de dinero que tendría que pagar, por lo que estaría trabajando para conseguir un inversor para que se quede con América o sea uno de los propietarios de la institución.

“Ese fallo puede significar que en los próximos días se sienten con la gente que les ganó el pleito para hacer una conciliación, lo que va a afectar en el flujo de caja al América y podría precipitar la venta del club. Anda desesperado (Tulio Gómez) de quien se quede con América. Siempre que pide, termina pidiendo más y termina en situaciones complicadas porque los prometientes compradores ya no le creen”, concluyó Javier.

