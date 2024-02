La propuesta de Tulio Gómez para Alianza vs. América en Sudamericana

América de Cali está próximo a jugar la fase previa de la Copa Sudamericana ante Alianza, pero todavía no se conoce la sede donde se disputará este compromiso que es a partido único. Varias han sido las propuestas realizadas por parte del conjunto local que en este caso ha sido el de Valledupar, pero por ahora, todas han sido rechazadas por la Conmebol y algunas Alcaldías.

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, sigue a la espera de lo que se defina en los próximos días, pues el juego es el próximo 6 de marzo y necesitan empezar a preparar el duelo. Alianza FC no ha obtenido las autorizaciones y la aprobación de la Conmebol para cambiar de sede.

Vea también: América: ¿Por qué a César Farías le ha ido mejor que a Lucas González en 5 partidos?

La propuesta de Tulio Gómez para Alianza vs. América en Sudamericana

Tulio Gómez, en su cuenta de Twitter, se refirió al tema y aprovechó para realizar una propuesta que para muchos es polémica; sin embargo, es una opción para los dos equipos.

“A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el Pascual, de todas maneras América es local en cualquier Estadio”, comentó en redes sociales.

Por ahora, los dos equipos siguen a la espera de lo que se pueda definir en los próximos días en cuanto a la sede en la que se dispute esta serie en la que América está obligado a pasar, mientras que para Alianza sería histórico por lo que es el club.