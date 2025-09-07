La razón por la que no hay hinchas del América de Cali en el clásico vs Deportivo Cali

La pasión de un pueblo está cansada. Una imagen inédita se ve en el estadio Pascual Guerrero en medio del clásico entre América y Deportivo Cali. La gigante hinchada escarlata se declaró ausente en un partido que, generalmente, siempre atraía bastante en la ‘Sucursal del cielo’. Acá contamos las principales razones que llevaron a los escarlatas a esta inusual situación.

La familia Gómez Giraldo, encabezada por ‘Don Tulio’ ya hace más de 10 años tomaron el control del América de Cali. El principal objetivo entonces era recuperar la Primera División. Logro que llegó en el 2016 y empezó un idilio entre los dueños y la hinchada. Posteriormente llegó el bicampeonato de Liga en los campeonatos del 2019-II y el 2020, las estrellas 14 y 15 alumbraron de felicidad a los escarlatas.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años los hinchas han sentido que no se ha invertido de manera adecuada a nivel deportivo en el club. Además, sienten que Tulio Gómez no se ha rodeado de personas idóneas para llevar los hilos del club. Y también que varios ídolos han sido maltratados durante la gestión de la familia Gómez.

Marcela Gómez, la gota que rebasó el vaso en América de Cali

Hace dos años, ‘Don Tulio’ decidió apartase oficialmente de los caminos del América de Cali para centrarse en la política y puso a su hija como presidenta. Marcela Gómez se presentó como una persona que iba a ser un puente para unir conceptos y que llegara una nueva era, pero la gestión ha sido muy cuestionada. Porque fuera de clasificar a los cuadrangulares y la final de la Copa Colombia 2024, no se encuentran otros méritos deportivos.

Por esto, la hinchada del América unió a casi todos sus representantes y en una reunión tomaron la decisión de no volver más al estadio Pascual Guerrero. Esta es la principal razón por la que no hay hinchas en el clásico contra el Deportivo Cali. Lo que han hecho los seguidores es protestar afuera del estadio y exigen la salida de la familia Gómez Giraldo del club rojo.

