La respuesta perfecta de Juanfer Quintero a Melissa Martínez por decirle estrella sin firmar con América

Cada vez faltan menos detalles para que América de Cali anuncie a Juan Fernando Quintero como el fichaje bomba de la Liga Colombiana I-2025, pero una vez más el volante demostró lo maduro que está con la respuesta perfecta a Melissa Martínez por decirle estrella sin todavía firmar con el equipo ‘Escarlata’.

Publicidad

Publicidad

El 16 de enero de 2025 se realizó la Gala de las Estrellas Águila de la Liga Colombiana 2024 y las buenas noticias empezaron para los hinchas de América después de que Carlos Antonio Vélez dijera que el domingo 12 de enero estuvo a punto de caerse la llegada de Juanfer Quintero.

“Ya, ya. Ya está ahí, faltan ahí tres detalles“, le respondió Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, a César Augusto Londoño cuando le preguntó si Quintero estaba listo como nuevo refuerzo. Además, el dirigente señaló que “la otra semana, Dios mediante”, será la presentación.

Como si algo más faltara para confirmar la llegada de Juan Fernando Quintero a América, el mismo jugador se encargó de ratificar la noticia no sin antes dejarle claro a la periodista Melissa Martínez por qué él no se sentía como una de las estrellas de la gala que realizó la cerveza Águila. ¡La humildad de Juanfer en todo su esplendor!

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Juanfer Quintero a Melissa Martínez por decirle estrella sin firmar con América

Juanfer Quintero en la Gala de Estrellas Águila. (Foto: Instagram /@cervezaaguila)

Martínez, como cualquier otro periodista lo hubiera hecho, le dijo a Juanfer Quintero que por el presente y momento que pasa su estrella estaba brillando bastante en la Gala de las Estrellas Águila de la Liga Colombiana 2024. Sin embargo, el próximo refuerzo de América de Cali la contradijo y apareció con la respuesta perfecta destacando a los jugadores que fueron figuras en el fútbol colombiano durante la temporada pasada. “No, cero. Muy contento de estar acá y volver al fútbol colombiano, de estar con las estrellas del año y muy complacido”, le respondió el volante a la periodista de ESPN.

ver también Adrián Ramos no se retira y sorprendió a los hinchas de América de Cali

El mensaje de Quintero al América de Cali por contratarlo

Solo falta la firma, pero es un hecho. Con un contrato por tres años, América se la jugó por Juan Fernando Quintero y le pagó a Racing de Avellaneda casi tres millones de dólares. Por ese motivo, el mediocampista no dudó y le agradeció al equipo ‘Escarlata’ porque “confió en mí y se la jugó. Sabemos que no era fácil una negociación porque pertenecía a Racing. Uno siempre espera que el equipo de sus amores (DIM) lo respalde, pero bueno, bendito sea a Dios. No se pudo y estoy muy agradecido y motivado por hacer las cosas bien. Estoy en mi país que es lo más importante“.

Publicidad

Publicidad