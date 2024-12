La ventaja de América de Cali que perjudica a Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia

La ventaja para América de Cali es que finalizará en condición de local la final de Copa Colombia. El partido del 15 de diciembre se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín y la vuelta será en el Pascual Guerrero, con estadio totalmente pintado de rojo. Eso sí, los hinchas del club ‘Escarlata’ no podrán usar pólvora, humo, bengalas y trapos en el juego definitivo.

Se revive otra edición del gran clásico del fútbol colombiano, una rivalidad que tocó su punto máximo en la década del 80′ y 90′, cuando verdes y rojos dominaron el fútbol colombiano y se destacaron en Sudamérica con grandes jugadores en sus nóminas y enfrentando a potencias de Brasil y Argentina. Desde el 2002 no se ven en una final. Llegó la hora de medir fuerzas con todos los ojos del FPC a la expectativa.

