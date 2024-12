Culminada la temporada para América de Cali, tras perder la final de la Copa BetPlay que disputaba con Atlético Nacional, se empiezan a conocer las primeras modificaciones en la plantilla.

El equipo no logró alcanzar sus objetivos en 2024, al no conquistar ningún título; sin embargo, el cuadro ‘Escarlata’ aseguró su participación en la Copa Conmebol Sudamericana del próximo año, lo que impulsa a la directiva a realizar cambios significativos en el equipo.

Tulio Gómez, máximo accionista del club, confirmó que se avecinan más salidas de jugadores para el próximo año.

En una entrevista con el programa Súper Combo de RCN, Gómez detalló que al menos cuatro jugadores dejarán el equipo. Esta decisión forma parte de una estrategia para fortalecer la nómina y ser protagonistas en los campeonatos de 2025.

Las movidas en América de Cali para 2025

El club ya ha comenzado a tomar medidas concretas. La primera es que se confirmó que Jorge ‘Polilla’ Da Silva, técnico uruguayo, continuará al frente del equipo, lo que garantiza una continuidad en el estilo de juego y en la dirección técnica.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva, técnico uruguayo.

Sin embargo, algunos jugadores clave no seguirán en el plantel. Jeisson Palacios, Ever Valencia y Adrián Ramos son algunos de los nombres que no estarán en la próxima temporada. De acuerdo con la información que se conoció, a Palacios y Valencia no se les renovó el contrato.

De otro lado está el capitán e ídolo de los Diablos Rojos, Adrián Ramos, que anunció su salida de la ‘Mecha’, pero también su retiro como jugador profesional. Esta era una decisión que la afición veía venir, pues el objetivo del jugador era cerrar el ciclo en el equipo de sus amores.

La noticia se dio a conocer antes de que se jugara la final de la Copa América, que no dejó un buen resultado y tampoco una despedida soñada para Ramos.

Adrián Ramos no solo se fue de América de Cali, sino que se retiró como jugador profesional.

La salida de estos jugadores marca el inicio de una serie de cambios que buscan revitalizar al América de Cali. Gómez ha indicado que los anuncios oficiales sobre las salidas y posibles fichajes se realizarán a través de las redes sociales del club, manteniendo a los aficionados informados sobre el desarrollo de la plantilla.

La participación en la Copa Sudamericana representa una oportunidad para el club de demostrar su capacidad competitiva fuera de las fronteras nacionales. Este torneo es una plataforma donde América de Cali puede recuperar su prestigio y atraer la atención de nuevos talentos que deseen unirse al proyecto deportivo del equipo.