América de Cali mantiene su crisis de resultados, dirigencial y de juego en la Liga BetPlay 2025-II. El conjunto ‘escarlata’ no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, es último en la tabla de posiciones, no se ve mejoría, la relación entre hinchada, equipo y directivos está rota.

La llegada de David González, hasta ahora, no marca diferencia, pues llegó hace unas semanas cuando el equipo estaba en el fondo de la tabla, pero en los partidos en los que ha estado a cargo, los resultados han sido los mismos. Derrotas y empates que lo tienen al borde de la eliminación.

Las declaraciones de David González sobre América que generaron comentarios divididos

A David González lo contrataron sabiendo que no podía dirigir en cancha y tampoco estar en los camerinos, pues estuvo en el inicio del campeonato al mando de Millonarios, donde salió por los malos resultados. Ya sobre el América, asumió la responsabilidad de lo que viene.

“Hay técnicos que agarran equipos en picos altos de acondicionamiento y otros que llegan en una caída. Nosotros venimos aquí a hacernos cargo de lo bueno y de lo no tan bueno. Depende de mí y de mi cuerpo técnico revertirlo, pero nunca vamos a exponer procesos anteriores porque no sería justo con ningún entrenador”, dijo el técnico de América.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas, quienes, en su mayoría, piensan que no era el momento para llegar al equipo, “Increíble la mejora que ha tenido David desde que se largo en Diciembre, ya da más sueño escucharlo en conferencia de prensa, felicidades profe”, es uno de los comentarios que se leen en la publicación.

