Las indicaciones de Duván Vergara al técnico del América en plena derrota con Nacional

👹🔥”El equipo siempre ha jugado bien, que no hemos sido eficaces arriba, incluso hoy tuvimos dos o tres y la desaprovechamos, pero siempre juega bien” Duván Vergara, jugador de América. #FINALCOPAxWIN

Un 3-1 le es suficiente a Nacional para sacar ventaja y acercarse al séptimo título de su historia en esta competición. Por su parte, el equipo rojo se alista para remontar los dos goles que tiene de desventaja y en el Pascual Guerrero puede tener el plus que el equipo necesita para volver a la pelea.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.