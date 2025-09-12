América de Cali presentó a David González como su nuevo entrenador, tras la salida de Gabriel Raimondi, nombramiento que ha dividido opiniones en la fanaticada ‘escarlata’, ya que muchos esperaban que se contratara a un DT con más experiencia y que tenga títulos en su palmarés, algo que no ha conseguido el antioqueño.

Con el arribo de David, la dirigencia espera salir del último puesto de la tabla de posiciones y empezar a recuperar terreno para meterse al grupo de clasificados a los cuadrangulares, que es el primer objetivo que tiene trazado el equipo, pero que hasta el momento está complicado por los pocos puntos que han sumado en el torneo.

Tras su presentación, González habló para las redes sociales del club vallecaucano, allí se mostró muy feliz por arribar a una institución histórica, aseguró que trabajará para poder ponerlo en lo más alto, pero también indicó que “hay que perder el miedo a perder”, palabras que no gustaron a algunos hinchas del América.

Las palabras de David González como nuevo DT de América

“Hay una diferencia muy grande entre un equipo que se encuentre último, pero sea lo normal, un equipo que campeonato tras campeonato esté peleando por no descender, a estar de último en un equipo donde sabes que no tiene por qué ser así. La nómina que tenemos y la calidad de los jugadores nos obliga a no estar ahí. Estoy convencido de que todos los jugadores piensan exactamente lo mismo”, dijo David.

Y después agregó: “Vamos a intentar contagiar en el resto del equipo, que todos cada que salgamos a la cancha lo hagamos queriendo que el hincha pueda disfrutar, que poco a poco nos empiecen a acompañar de nuevo y a darle alegrías. Si estás bien te tienes que mantener ganando, estamos acostumbrados a vivir con esa presión. Creo que en este momento hay que más que sentir esa necesidad de ganar, hay que perderle el miedo a perder. Perder es una de las posibilidades, pero nosotros vamos a entrar simplemente a tratar de hacer nuestro trabajo tranquilo, sabiendo que si hacemos lo que tenemos que hacer, si nos ceñimos a los planes de juego y con la calidad de los jugadores que tenemos, las posibilidades de ganar los partidos van a ser más que perder”.

