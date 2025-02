América de Cali hizo la que es considerada la mejor incorporación del fútbol colombiano del 2025, tras fichar a Juan Fernando Quintero, jugador que tiene muy ilusionada a la afición, la cual espera que cuando el mediocampista empiece a jugar, el rendimiento del equipo mejore y muestra una cara diferente a las de las primeras jornadas.

El debut de Quintero ha sido todo un tema en los hinchas ‘escarlatas’, los cuales se han mostrado impacientes, debido a que el jugador ya lleva más de 15 días entrenando con el equipo y nada que se confirma cuándo será el debut del ‘Juanfer’, más cuando el equipo ha mostrado que necesita de un futbolista de sus características.

Sobre el tema, el mayor accionista de los ‘Diablos Rojos’, Tulio Gómez, se pronunció por medio de su cuenta de X, allí aseguró que el debut de Juan Fernando debe ser con la presencia de público, por lo que muchos hinchas interpretaron que el ‘8’ no debutará hasta que haya la presencia de público en el Pascual Guerrero.

“Presentar a Juan F Quintero en un estadio vacío es como traer a Andrea Bocelli al Teatro Municipal sin público. Un talento así merece un escenario lleno, una ovación que lo reciba y una hinchada que haga vibrar cada toque de balón. Sin eso, la magia se siente, pero no se vive”, indicó Tulio sobre el debut de Quintero.

La molestia de la hinchada.

Las palabras de Gómez no gustaron a algunos hinchas americanos en las redes sociales, no porque no estén de acuerdo con que el escenario idóneo sería que Quintero debutara con público, sino que lastimosamente por la sanción, se tendría que esperar muchas fechas para que regrese el público al estadio y se dé el debut, en el caso de que la Dimayor no le modifique la sanción y el equipo necesita de Juanfer en la cancha.

