Los hinchas de América de Cali están a la expectativa de que el club anuncie a Juan Fernando Quintero como su nuevo refuerzo para 2025, en lo que sería una de las más importantes incorporaciones de fútbol colombiano, pero que ha tenido muchas idas y vueltas, debido a la negociación con Racing de Avellaneda de Argentina.

Medios argentinos y colombianos aseguraron desde hace varios días que entre América y Racing se había llegado a un acuerdo para que Quintero se vistiera de ‘escarlata’ a cambio de más de dos millones y medio de dólares, noticia que emocionó a la afición ‘escarlata’, la cual lleva varios días esperando que se dé el anuncio oficial por parte del club.

Pues en las últimas horas, el entrenador, Jorge ‘El Polilla’ Da Silva, prendió las alarmas en la hinchada americana, después de la derrota en el partido amistoso ante Melgar de Perú en Bogotá, ya que el uruguayo aseguró que hasta el momento, no tiene certezas de que Quintero será uno de los refuerzos con los que contará.

“Es algo que se está manejando, pero no tenemos ninguna certeza de lo que pueda pasar”, expresó el ‘Polilla’, palabras que preocupan a los hinchas, debido a que todo indica que el fichaje de ‘Juanfer’ no está asegurado y que se podría no dar, lo que sería un muy duro golpe para la fanaticada que está muy ilusionada con la llegada del ’10’.

Jorge Da Silva, técnico del América de Cali. Foto: VizzorImage / Luisa Lesmes.

‘El Polilla’ se quejó por la falta de refuerzos

Además de Juan Fernando, Jorge Da Silva aseguró que el mal rendimiento que mostró el equipo no salva un solo jugador, por lo que espera que se den algunas contrataciones en varias posiciones que él ha pedido, pero que hasta el momento la dirigencia no he hecho, tema por la que el técnico ‘charrúa’ se mostró molesto.

“De igual manera, esto no lo puede arreglar un solo jugador, nosotros hemos pedido principalmente de mitad de cancha hacia adelante la llegada entre tres y cuatro jugadores”, fueron las palabras del técnico de América, el cual se mostró muy inconforme con el rendimiento que mostraron sus dirigidos ante los peruanos.

