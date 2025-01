América de Cali consiguió una sufrida victoria por 4-3 ante Llaneros en la primera fecha de la Liga Colombiana I-2025, en lo que fue un compromiso que dejó ver varias facetas del cuadro ‘escarlata’, tanto cuando estaba el equipo completo, como cuando quedó con 10 hombres por la expulsión del atacante Cristian Barrios al minuto 29.

Fueron varios los futbolistas que disputaron su primer partido oficial con el cuadro ‘escarlata’, uno de ellos fue el arquero Santiago Silva, golero que no tuvo una buena presentación, ya que se vio comprometido en el tercer gol del equipo, cuando salió a cortar la pelota, pero lo hizo con los pies y no con las manos, terminó perdiendo el esférico que terminó en la anotación de Llaneros.

Además, el uruguayo se vio muy impreciso en varias jugadas, mostrándose nervioso, como sucedió en los últimos minutos del partido, cuando América se encontraba aguantando el resultado, en donde en un centro Silva salió a cortar la pelota, pero el balón se le escapó y por poco se da la igualdad para el cuadro visitante.

Precisamente por la floja actuación de Santiago y las críticas por parte de algunos hinchas, es que el entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva fue consultado sobre el tema en la rueda de prensa después del partido, allí el técnico de América aceptó que no fue una buena presentación de Silva, pero aseguró que no lo va a crucificar por un partido, por lo que su decisión será la de respaldarlo.

Foto: América de Cali.

El respaldo del ‘Polilla’ a Silva

“Lógicamente que Santiago no tuvo un buen partido, hay un gol que es un error muy claro de él, el tercero. Podía ir con las manos y va con los pies y le da la posibilidad al delantero de llevarse el balón. En los otros es compartida la culpa, pero son decisiones que los entrenadores tenemos que tomar”, dijo inicialmente ‘El Polilla’.

Quien después agregó: “Es un chico joven que tiene mucho para aprender y seguir mejorando, pero no vamos a crucificar a nadie por un partido. Lo conozco, tiene personalidad. Va a ir empezando a conocer lo que es América y seguro va a tener muy buenos partidos. Lamentablemente, no fue su mejor partido, pero no quiere decir que no sea un buen arquero”.

