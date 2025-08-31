Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de la Mechita!
Liga Colombiana

Los cuatro candidatos para reemplazar a Gabriel Raimondi en América de Cali

Hay cuatro refuerzos nuevos en este mercado de jugadores libres y varios candidatos para reemplazar a Gabriel Raimondi, que ahora perdió ante Alianza FC.

Por William Perilla Gamboa

Gabriel Raimondi, técnico de América de Cali, contra Alianza FC.
© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffGabriel Raimondi, técnico de América de Cali, contra Alianza FC.

América de Cali sigue en crisis y volvió a dejar dudas en laLiga Colombiana. Cuando más recaía el favoritismo, se volvió a complicar y pone en riesgo su clasificación en los cuadrangulares. El equipo vallecaucano no encuentra las victorias y cayó en el juego por la fecha 9 del torneo. En el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar se vio las caras con Alianza FC. Fue unpartido flojo que ganó 1-0 el local con gol de Carlos Lucumí.

De esta manera, América de Cali se hunde en crisis y corre muchos riesgos en un semestre que ya está muy complicado y los resultados positivos no llegan. Este mal resultado en Valledupar se une a todo lo que sucedió en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, donde perdió 1-0 con el Bucaramanga. Semana para el olvido que tiene a Gabriel Raimondi prácticamente fuera del club.

Es un caso complejo, pues en días pasados, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmó en Antena 2 que Gabriel Raimondi iba a seguir al mando del equipo y no se dejaba llevar de los rumores. Pese al deseo del dirigente, los malos resultados son evidentes y la presión aumenta. La casi eliminación en la Copa Colombia y en la Liga, lo deja mucho más al borde de la salida.

Publicidad
Se conoció la razón por la que América de Cali rechazó fichar a Dayro Moreno

ver también

Se conoció la razón por la que América de Cali rechazó fichar a Dayro Moreno

El equipo dirigido por Raimondi no encuentra su mejor versión y otra vez se vio superado por un equipo que se creía inferior. América fue impreciso, tuvo poco juego, no estuvo claro en ataque y dejó más dudas en defensa, algo que se ha repetido en las últimas semanas. Hay cuatro refuerzos nuevos en este mercado de jugadores libres y candidatos para reemplazar a Gabriel.

Gabriel Raimondi, preocupado por la actuación de América ante Alianza. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Gabriel Raimondi, preocupado por la actuación de América ante Alianza. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Los cuatro candidatos para reemplazar a Raimondi en América

Juan Carlos Osorio: Siempre es una opción en el fútbol colombiano. Osorio ya estuvo en América de Cali, pero no le fue bien. ¿Habrá revancha? Conoce el fútbol colombiano y dirigió con éxito a Atlético Nacional y Once Caldas, además de pasar por Millonarios y ser mencionado en la Selección Colombia. El equipo rojo no es la excepción. Es uno de los entrenadores mejor cotizados en el exterior. Dirigió a México en Rusia 2018.

Publicidad

Jorge Da Silva: El técnico uruguayo recientemente fue técnico de América de Cali y cumplió con su segundo ciclo con el club de sus amores como DT. ¿Habrá un tercero? ‘Polilla’ Da Silva también conoce el fútbol colombiano y sabe de la presión que es dirigir al club ‘Escarlata’. Está libre y podría tenerlo en cuenta. No hay alguien que conozca el equipo más que él.

Juan Cruz Real: Es el nombre que más suena en las entrañas de América de Cali y en días pasados, el periodista Jaime Dinas dijo que estaba cerca de llegar al equipo rojo a cumplir con su segundo ciclo tras el título que obtuvo en el 2020. Recientemente, Cruz Real estuvo en Belgrano de Argentina.

Pablo Repetto: El entrenador uruguayo vive en Colombia y ya estuvo por Atlético Nacional. El técnico sabe de la presión que es dirigir equipos grandes y una oportunidad en América no le sonaría mal. Su experiencia en el exterior es atractiva para Tulio Gómez.

Publicidad
william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
Lee también
Preocupación en Nacional por la lesión de Jorman Campuzano contra Envigado
Atlético Nacional

Preocupación en Nacional por la lesión de Jorman Campuzano contra Envigado

Descenso de la Liga Colombiana, tras la derrota del Deportivo Cali con el DIM
Fútbol Colombiano

Descenso de la Liga Colombiana, tras la derrota del Deportivo Cali con el DIM

Alberto Gamero confesó que bus del Deportivo Cali mató a un hincha en accidente
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero confesó que bus del Deportivo Cali mató a un hincha en accidente

La advertencia de Jhon Córdoba desde Rusia a Lorenzo y Dayro Moreno
Selección Colombia

La advertencia de Jhon Córdoba desde Rusia a Lorenzo y Dayro Moreno

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo