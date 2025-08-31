Los cuatro candidatos para reemplazar a Gabriel Raimondi en América de Cali

América de Cali sigue en crisis y volvió a dejar dudas en laLiga Colombiana. Cuando más recaía el favoritismo, se volvió a complicar y pone en riesgo su clasificación en los cuadrangulares. El equipo vallecaucano no encuentra las victorias y cayó en el juego por la fecha 9 del torneo. En el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar se vio las caras con Alianza FC. Fue unpartido flojo que ganó 1-0 el local con gol de Carlos Lucumí.

De esta manera, América de Cali se hunde en crisis y corre muchos riesgos en un semestre que ya está muy complicado y los resultados positivos no llegan. Este mal resultado en Valledupar se une a todo lo que sucedió en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, donde perdió 1-0 con el Bucaramanga. Semana para el olvido que tiene a Gabriel Raimondi prácticamente fuera del club.

Es un caso complejo, pues en días pasados, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmó en Antena 2 que Gabriel Raimondi iba a seguir al mando del equipo y no se dejaba llevar de los rumores. Pese al deseo del dirigente, los malos resultados son evidentes y la presión aumenta. La casi eliminación en la Copa Colombia y en la Liga, lo deja mucho más al borde de la salida.

El equipo dirigido por Raimondi no encuentra su mejor versión y otra vez se vio superado por un equipo que se creía inferior. América fue impreciso, tuvo poco juego, no estuvo claro en ataque y dejó más dudas en defensa, algo que se ha repetido en las últimas semanas. Hay cuatro refuerzos nuevos en este mercado de jugadores libres y candidatos para reemplazar a Gabriel.

Gabriel Raimondi, preocupado por la actuación de América ante Alianza. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Los cuatro candidatos para reemplazar a Raimondi en América

Juan Carlos Osorio: Siempre es una opción en el fútbol colombiano. Osorio ya estuvo en América de Cali, pero no le fue bien. ¿Habrá revancha? Conoce el fútbol colombiano y dirigió con éxito a Atlético Nacional y Once Caldas, además de pasar por Millonarios y ser mencionado en la Selección Colombia. El equipo rojo no es la excepción. Es uno de los entrenadores mejor cotizados en el exterior. Dirigió a México en Rusia 2018.

Jorge Da Silva: El técnico uruguayo recientemente fue técnico de América de Cali y cumplió con su segundo ciclo con el club de sus amores como DT. ¿Habrá un tercero? ‘Polilla’ Da Silva también conoce el fútbol colombiano y sabe de la presión que es dirigir al club ‘Escarlata’. Está libre y podría tenerlo en cuenta. No hay alguien que conozca el equipo más que él.

Juan Cruz Real: Es el nombre que más suena en las entrañas de América de Cali y en días pasados, el periodista Jaime Dinas dijo que estaba cerca de llegar al equipo rojo a cumplir con su segundo ciclo tras el título que obtuvo en el 2020. Recientemente, Cruz Real estuvo en Belgrano de Argentina.

Pablo Repetto: El entrenador uruguayo vive en Colombia y ya estuvo por Atlético Nacional. El técnico sabe de la presión que es dirigir equipos grandes y una oportunidad en América no le sonaría mal. Su experiencia en el exterior es atractiva para Tulio Gómez.

