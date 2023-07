América de Cali es el equipo del Fútbol Colombiano que más ha dado de qué hablar en esta temporada de fichajes. La contratación de Edwin Cardona generó opiniones de todo tipo, tanto en los hinchas, como en los medios de comunicación. Carlos Antonio Vélez fue uno de los que dejó su opinión.

El reconocido periodista, quien siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin filtro, aseguró que hay una doble intención por parte de Tulio Gómez en esta contratación. “Si lo miramos desde el punto de vista político, aparece en el diario El País [de Cali] una encuesta y don Tulio aparece en el cuarto lugar, una encuesta de intención de voto de Invamer… De pronto, la medida política de don Tulio es esta y no la deportiva”, dijo Vélez.

Además, aseguró que Tulio Gómez es el más beneficiado en este fichaje: “al que más le sirve la contratación de Cardona, por ruido, es a don Tulio. Después, a Cardona, porque estaba en dique seco, siendo rechazado por Racing”.

“Me asusta cuando Tulio dice: ‘A través del América, Cardona puede llegar a la Selección’. ¡No, no, no! A ver, papá, ya, ya, ya… Es suficiente con que llamen a James sin jugar, que no participe nunca en competencia y lo llamen. Es suficiente con que llamen a Yerry Mina”, agregó.

Y finalizó refiriéndose a los jugadores colombianos que en su momento fueron fundamentales para la Selección Colombia, pero que suman pocos minutos o que no tienen equipo: “¿Quién más? ¡Ya, ya, ya! ¡Fue, fue, fue! ¡Ya pasó, tenemos otras opciones y muy buenas!”.