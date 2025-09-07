Es tendencia:
América de Cali

Los millones que le cuestan al América de Cali que los hinchas no vayan al estadio

Una multimillonaria suma de dinero perdería el equipo escarlata, si continua la tendencia de que los hinchas no asistan al Pascual.

Por Camilo Manrique

América de Cali y Deportivo Cali en partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Photo: VizzorImage / Luisa Lesmes
© VizzorImage / Luisa Lesmes / ContAmérica de Cali y Deportivo Cali en partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Photo: VizzorImage / Luisa Lesmes

Una imagen inédita se dio este domingo en medio de la fecha de clásicos de la Liga Colombiana. En el clásico caleño, los hinchas del América de Cali no asistieron al derbi contra el Deportivo Cali y, básicamente, el Pascual Guerrero estaba vacío. Las razones de la inasistencia son varias, pero ¿Cuántos millones le puede costar esto al club escarlata?

Tras una reunión entre semana de todos los colectivos de hinchas del América de Cali se llegó a la decisión de no ir al Pascual Guerrero. La inconformidad de los seguidores con la familia Gómez Giraldo llegó a un punto de no retorno y se están pidiendo cambios de fondo. Por esto, para el clásico en contra del Deportivo Cali no llegaron al estadio ni siquiera 2000 personas.

Uno de los principales motivos para la inasistencia al estadio es ‘darle en el bolsillo’ a los directivos. Bajo la lógica de ‘si no asistimos, tienen que vender’, los hinchas del América esperan que esto mueva las bases de los Gómez Giraldo y tomen decisiones. Y en la realidad, si esto se mantuviera durante un largo tiempo, el daño económico puede ser de miles de millones de pesos.

¿Cuánta plata pierde el América de Cali al jugar con el estadio vacío?

Hace poco la Superintendencia de Sociedades publicó los informes de los balances económicos de los clubes del fútbol colombiano. Y como es apenas normal uno de los rubros más altos de ingresos del América de Cali es por concepto de taquillas y abonos. Para el 2024, el equipo escarlata generó casi 18 mil millones de pesos en solo lo que tiene que ver con los ingresos a los estadios.

Y un año atrás, en el 2023, América de Cali había generado más de 19 mil millones de pesos. A pesar de que no es el ingreso más grande que tiene actualmente el club, porque lo supera el de publicidad y patrocinio, más o menos eso perdería el equipo de continuar con la tendencia de no ir al estadio.

