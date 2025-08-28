Los tres candidatos para reemplazar a Gabriel Raimondi en América de Cali

América de Cali sigue en crisis y volvió a dejar dudas en la Copa Colombia. Cuando más recaía el favoritismo, se volvió a complicar y pone en riesgo su continuidad en el torneo que fue finalista en 2024. El equipo vallecaucano cayó en la ida de los octavos de final ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. Partido flojo que ganó 1-0 el local con gol de Luciano Pons.

De esta manera, la serie quedó abierta y con muchas opciones de que Atlético Bucaramanga redondeé la serie en el Pascual Guerrero y avance a cuartos de final de la Copa Colombia. Por otra parte, la preocupación aumenta en América de Cali, pues con Gabriel Raimondi al mando, no se ven las victorias. Los aficionados ya piden su salida.

Y es un caso complejo en América, pues en días pasados, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmó en Antena 2 que Gabriel Raimondi iba a seguir al mando del equipo y no se deja llevar de los rumores. Pese al deseo del dirigente, los malos resultados no llegan y la presión aumenta. La casi eliminación en la Copa Colombia lo deja mucho más al borde de la salida.

El equipo dirigido por Raimondi no encuentra su mejor versión y se vio superado por el rival casi de forma contundente. El América fue impreciso y tuvo poco juego, no estuvo claro en ataque y dejó dudas en defensa, algo que se ha repetido en las últimas semanas. Hay candidatos para su reemplazo.

Gabriel Raimondi en un partido contra La Equidad. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Los candidatos para reemplazar a Raimondi en América

Juan Carlos Osorio: Siempre es una opción en el fútbol colombiano. Osorio ya estuvo en América de Cali, pero no le fue bien. ¿Habrá revancha? Conoce el fútbol colombiano y dirigió con éxito a Atlético Nacional y Once Caldas, además de pasar por Millonarios y ser mencionado en la Selección Colombia. El equipo rojo no es la excepción. Es uno de los entrenadores mejor cotizados en el exterior.

Jorge Da Silva: El técnico uruguayo recientemente fue técnico de América de Cali y cumplió con su segundo ciclo con el club de sus amores como DT. ¿Habrá un tercero? ‘Polilla’ Da Silva también conoce el fútbol colombiano y sabe de la presión que es dirigir al club ‘Escarlata’. Está libre y podría tenerlo en cuenta. No hay alguien que conozca el equipo más que él.

Juan Cruz Real: Es el nombre que más suena en las entrañas de América de Cali y en días pasados, el periodista Jaime Dinas dijo que estaba cerca de llegar al equipo rojo a cumplir con su segundo ciclo tras el título que obtuvo en el 2020. Recientemente, Cruz Real estuvo en Belgrano de Argentina.