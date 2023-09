Lucas González es uno de los entrenadores de moda en el fútbol colombiano, después de su gran desempeño que está mostrando con América de Cali, siendo uno de los equipos que está en los primeros puestos en la tabla de posiciones, sumado lo que realizó en el primer semestre con Águilas Doradas, en donde fue líder del todos contra todos.

El técnico bogotano ha sido blanco de críticas por algunos de sus conceptos futbolísticos, como el poner jugadores en posiciones que no son las que acostumbran jugar, hecho del que Lucas se ha defendido, asegurando que lo ha hecho por necesidad y no por gusto, debido a algunas lesiones.

Otras críticas a González ha sido por los términos que utiliza al hablar de fútbol, su poca experiencia, el no haber sido jugador profesional y hasta por su acento bogotano lo han cuestionado, es por esto que al técnico no le ha tocado fácil para estar ahora en el América, así lo contó el DT en una entrevista para el ‘Diario AS’ Colombia.

Lo que hizo Lucas para poder ser entrenador

“Mi mamá es de Cartago, Valle. Mi papá es de Bogotá. No tengo nada más que el poco acento que me pueda quedar que me identifique con Bogotá. Hago colegio en Cartagena y después hago un par de semestres de Universidad en Bogotá y luego me voy a Australia. Mi padre era empresario y tenía la ilusión de que me encargara de sus cosas y hago un semestre en la Universidad de los Andes, me echan y paso a la Sabana. No iba a clases, los peores recuerdos de mi vida van a ese momento, cuando tenía que hacer algo por complacer a alguien que no tiene nada que ver con lo que querías en tu vida. Ya quería ser entrenador al ciento por ciento, como futbolista no me iba bien, era malito”, contó Lucas al ‘Diario As’.

Y después agregó, conmoviendo a algunos hinchas americanos: “Cuando regresé en 2006 a Colombia empecé mi carrera como preparador físico, en 2010 decidí irme a intentar jugar fútbol otra vez pensando que en Australia podría jugar primera división, pero apenas llegue hasta segunda división a los 35 años y decidí dejar los guayos a un lado y me dediqué a coger la carrera de entrenador en serio. Mi padre no lo vio, murió hace 9 años. No estoy seguro si pensó que fuera posible que fuera DT profesional, él no creía que fuera posible es algo que no puedo probar. Mi mamá sí me acompaña”.

¿Cómo le ha ido a Lucas González en las primeras 12 fechas con América?

El entrenador González ha logrado conseguir 6 triunfos, 4 empates y solamente 2 derrotas, además, su equipo es el más goleador del campeonato con 21 tantos, mientras que ha recibido 11, para una diferencia de gol positiva de +10, teniendo 22 puntos en la tabla, estando a tres triunfos de asegurarse a clasificación.