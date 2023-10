Michael Rangel es uno de los jugadores que más ha dejado huella en el América de Cali en los últimos años. Campeón con el club y goleador, se metió en los corazones de los hinchas que por mucho tiempo pidieron su regreso. Ahora, con un presente incierto en Argentina, quiere volver a la institución que lo hizo feliz.

Rangel no pasa por su mejor momento en el balompié argentino. El delantero de Central Córdoba ha jugado tres partidos y solo en uno fue titular, tiene contrato hasta junio del 2024, espera romperla en su actual club, pero mira de reojo al cuadro ‘escarlata’. Dijo que quería volver, explicó las razones de su salida y manifestó estar enamorado del proyecto y el juego del entrenador Lucas González.

Rangel quiere volver al América de Cali

“Yo manifesté que quería quedarme en América, no era por mi salario, era más un tema económico por la opción de compra”, inició diciendo en entrevista con ‘Zona Libre de Humo’. Explicó cuánto valía su opción de compra, pero que por la pandemia no se pudo dar en su momento.

La hinchada quería, los directivos lo apoyaban y él estaba feliz en América: “si no estoy mal la opción de compra era por unos 800 mil dólares, creo que se podía pagar a plazos, pero no se dio por qué llegó la pandemia”.

También expresó que sigue todos los partidos del América y Bucaramanga: “Siempre lo he manifestado que me encantaría volver a América. Es algo que tengo en mente y espero hacerlo cuando llegue el momento, así puedo competir. (…) No me pierdo ningún partido de mi América de Cali y mi Atlético Bucaramanga, son los dos equipos que más me gustan. Ahora se están viendo los resultados de la idea del profe Lucas”.

¿Cómo va América de Cali en la Liga?

América de Cali se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones y con un partido menos en el calendario, se encuentra en el tercer lugar con 30 puntos y +15 en la diferencia de gol.

Es el club con más goles a favor en todo el campeonato, tiene 31 anotaciones, solo se le acerca el líder, Águilas Doradas, con 30. Los dirigidos por Lucas González se encuentran a una victoria de avanzar a la siguiente fase y están peleando en la tabla de reclasificación.

El próximo partido para América que viene de empatar en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali, será el lunes 23 de octubre ante el Atlético Huila en condición de local. El compromiso se disputará desde las 8:00 p.m.

