América de Cali

Mientras David González veía el clásico, esto hacían los hinchas de América

El entrenador antioqueño dirigirá a su cuarto equipo en el fútbol colombiano.

Por Edynson Ruiz Rincon

David González, nuevo entrenador de América de Cali.
David González, nuevo entrenador de América de Cali.

América de Cali es el último en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, hecho que tiene muy molestos a sus hinchas, los cuales piden que se den cambios importantes en el club, partiendo desde la dirigencia, esto ante la falta de títulos en el equipo en los últimos años, situación que tiene en una crisis a la institución.

En medio del mal presente, la directiva de los ‘Diablos Rojos’, decidieron contratar al entrenador David González para que tome las riendas del equipo, asignación que se hará oficial en las próximas horas, pero que no ha caído nada bien en la fanaticada, la cual esperaba que llegara un DT que tenga experiencia siendo campeón, algo que no tiene el antioqueño.

Pues González estuvo en el estadio Pascual Guerrero apreciando el clásico con el Deportivo Cali, analizando lo que será su nuevo equipo, en lo que fue un compromiso que tuvo muy poca presencia de público ‘escarlata’, esto porque los hinchas tomaron la decisión de no asistir al escenario deportivo como expresión de protesta contra la directiva.

“Otro fracaso anunciado”: condenan la llegada de David González al América

Hinchas de América en las afueras del Pascual Guerrero

Mientas el técnico David se encontraba en el estadio viendo a su nuevo equipo en el clásico con el Cali, a las afueras del Pascual se encontraban miles de hinchas de América con pancartas y trapos, protestando contra la familia Gómez Giraldo, dueños del club ‘escarlata’, pidiendo que abandonen y vendan la institución.

David González, nuevo técnico de América de Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Otra de las expresiones de malestar de la fanaticada americana en la protesta, era la llegada de David González, es por esto que el DT antioqueño ahora tendrá la tarea de dirigir al América en medio del malestar de la afición con su llegada, más cuando hace algunos días salió de Millonarios por mal rendimiento y ser último del campeonato.

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
