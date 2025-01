América de Cali sigue a la espera para poder anunciar a Juan Fernando Quintero. No lo han anunciado y en el mercado informal ya sacaron la camiseta con el número ’10’. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, pues hay incertidumbre de si llega o no.

Publicidad

Publicidad

Si bien no ha sido una negociación fácil por lo importante que es el jugador y el contrato que tenía con Racing, equipo que pagó 5 millones de dólares, pero que terminó dejándolo ir por la mitad, al parecer todo está acordado y se encuentran a la espera de unos documentos.

ver también Un viejo conocido llega para reforzar a América de Cali

No han confirmado a Juan Fernando Quintero y ya sacaron la camiseta con la ’10’ de América

En redes sociales se conoció la historia de unos emprendedores que se arriesgaron a vender la camiseta de Juan Fernando Quintero con el dorsal número ’10’ y el apellido del futbolista.

Hay hinchas que han apoyado, pero hay otros que cuestionan la decisión de vender la camiseta. Por su parte, hay varios aficionados que siguen con dudas sobre la confirmación de JuanFer, pues como dicen algunos, “hasta no ver, no creer”.

Publicidad

Publicidad

Se espera que en los próximos días América de Cali se pronuncie sobre la situación de Juan Fernando Quintero. Por ahora, viene anunciado la contratación de algunas incorporaciones, caso Rafael Carrascal, Omar Bertel, Mateo Castillo, Santiago Silva, Jean Pestaña, Sebastián Navarro, entre otros.