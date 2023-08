No jugará: Edwin Cardona estará ausente con América de Cali

Edwin Cardona ha sumado minutos con América de Cali para ir tomando ritmo, en los cuales ha mostrado algunos destellos de su calidad, pero todavía no se encuentra a punto, es por esto que el entrenador Lucas González reveló algunos detalles de lo que ocurrirá con el mediocampista en los próximos días.

El técnico de los ‘Diablos Rojos’ habló en una entrevista para la emisora Caracol Radio, allí se refirió a varios temas, uno de ellos fue Cardona y el estado físico en el que está, en donde indicó de manera particular, que no lo utilizará 90 minutos, debido a que lo están poniendo a punto.

“Lo que necesitamos nosotros es que el hincha critique al entrenador porque no lo pone y no que el hincha critique a los directivos por traer a un jugador que no tiene nivel, que es lo que pasaría si yo lo pongo los 90 minutos. Prefiero recibir la crítica y que la gente pida a Edwin porque está marcando diferencias”, dijo González.

El DT contó que la idea es que Edwin pueda regresar a la Selección Colombia, y también confesó que no lo tendrá para el juego ante el DIM de la fecha 5, esto debido al trabajo que vienen realizando para manejarle las cargas.

“Posiblemente, no esté para el próximo partido, no el que viene sino el que sigue que si no estoy mal es con Medellín. Ya podremos ver a un Edwin Cardona que esté por ahí en un 7 u 8 de su nivel. La intención es llevarlo a un 10 y que Edwin pueda regresar a la Selección Colombia porque todavía tiene muchísimo fútbol en su cerebro y en sus piernas”.