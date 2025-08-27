América de Cali sigue su crisis y volvió a dejar dudas en la Copa Colombia. El conjunto ‘escarlata’ cayó en la ida de los octavos de final frente a Atlético Bucaramanga en el Alfonso López, en un partido flojo que generó molestia en la hinchada. El 1-0 dejó la serie abierta, pero con mucha preocupación los aficionados.

El equipo dirigido por Raimondi nunca encontró su mejor versión y se vio superado por el rival. América fue impreciso, mostró poco juego, no estuvo claro en ataque y dejó dudas en defensa, algo que se ha repetido en las últimas semanas.

“No más con ese limitado”: le dan con todo a jugador de América tras la derrota con Bucaramanga

Aunque varios jugadores tuvieron bajo nivel, los hinchas en redes sociales se fueron en contra de Yerson Candelo. El lateral fue blanco de críticas por su bajo rendimiento y por los errores que, según los aficionados, han sido una constante a lo largo del año.

“Ya no más con ese limitado”, “Candelo no puede seguir siendo titular” y “es increíble cómo sigue jugando en equipo” fueron algunos de los mensajes que se leyeron tras la derrota. El ambiente quedó picado para la vuelta, pues muchos consideran que su ciclo debería terminar pronto.

Candelo viene acumulando actuaciones discretas desde el inicio de la temporada, lo que ha desgastado la relación con la hinchada. La molestia no es nueva, pero la caída frente a Bucaramanga terminó de encender los comentarios en contra del experimentado jugador.

América ahora deberá revertir la llave en condición de local para seguir con vida en la Copa. Sin embargo, el reto no solo está en el marcador, sino también en recuperar confianza y levantar el nivel de futbolistas como Candelo, que hoy se encuentra en el ojo del huracán.

