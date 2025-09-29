América de Cali no pudo contra Envigado este fin de semana y se dejó empatar sobre el final del partido alejando las posibilidades de una clasificación a los cuadrangulares. El cuadro ‘escarlata’ que venía de menos a más, dejó de sumar tres puntos importantes que enojó al hincha americano.

A la salida del estadio, varios hinchas reaccionaron al empate, varios mostraron su molestia con los jugadores, pero hubo uno que llamó la atención en redes sociales. Un niño se hizo viral al llorar frente a la cámara, culpando a los jugadores del equipo.

“No saben ni correr”: el niño que lloró por culpa de los jugadores de América de Cali

“No saben ni correr, les pasan el balón para botarla”, fueron las palabras del niño que no entendía el rendimiento de los jugadores del América de Cali. Por su parte, otros hinchas del cuadro ‘escarlata’ se descargaron contra los jugadores.

América es 13 con 14 puntos, los mismos que Águilas y Millonarios. Se encuentra a cinco puntos del octavo, pero las dudas pasan por el juego mostrado a lo largo del campeonato. Las posibilidades matemáticas están y los hinchas quieren ver cómo reacciona el equipo en los próximos partidos.

Por Liga, América visita a Millonarios el martes de 7 de octubre, pero antes jugará contra Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa Colombia, donde está obligado a llegar a la final para ganar por primera vez el título del certamen.

