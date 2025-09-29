Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de la Mechita!
América de Cali

“No saben ni correr”: el niño que lloró por culpa de los jugadores de América de Cali

La hinchada terminó molesta luego del empate 1-1 contra Envigado que complicó la clasificación a los cuadrangulares.

Por Jhobirson Molina

"No saben ni correr": el niño que lloró por culpa de los jugadores de América de Cali
"No saben ni correr": el niño que lloró por culpa de los jugadores de América de Cali

América de Cali no pudo contra Envigado este fin de semana y se dejó empatar sobre el final del partido alejando las posibilidades de una clasificación a los cuadrangulares. El cuadro ‘escarlata’ que venía de menos a más, dejó de sumar tres puntos importantes que enojó al hincha americano.

A la salida del estadio, varios hinchas reaccionaron al empate, varios mostraron su molestia con los jugadores, pero hubo uno que llamó la atención en redes sociales. Un niño se hizo viral al llorar frente a la cámara, culpando a los jugadores del equipo.

¿Se viene revolcón en América de Cali?: salió la primera persona

ver también

¿Se viene revolcón en América de Cali?: salió la primera persona

“No saben ni correr”: el niño que lloró por culpa de los jugadores de América de Cali

No saben ni correr, les pasan el balón para botarla”, fueron las palabras del niño que no entendía el rendimiento de los jugadores del América de Cali. Por su parte, otros hinchas del cuadro ‘escarlata’ se descargaron contra los jugadores.

Publicidad
Tweet placeholder

América es 13 con 14 puntos, los mismos que Águilas y Millonarios. Se encuentra a cinco puntos del octavo, pero las dudas pasan por el juego mostrado a lo largo del campeonato. Las posibilidades matemáticas están y los hinchas quieren ver cómo reacciona el equipo en los próximos partidos.

Por Liga, América visita a Millonarios el martes de 7 de octubre, pero antes jugará contra Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa Colombia, donde está obligado a llegar a la final para ganar por primera vez el título del certamen.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
"Efraín Juárez no va a volver a Nacional": revelan las razones por las que el técnico no regresaría
Atlético Nacional

"Efraín Juárez no va a volver a Nacional": revelan las razones por las que el técnico no regresaría

"Millonarios no tiene nómina": ¿Sentencian el futuro del Embajador con Hernán Torres?
Millonarios FC

"Millonarios no tiene nómina": ¿Sentencian el futuro del Embajador con Hernán Torres?

Goleada de Santa Fe a Equidad movió la tabla de posiciones en la Liga BetPlay
Fútbol Colombiano

Goleada de Santa Fe a Equidad movió la tabla de posiciones en la Liga BetPlay

Polémico debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 vs. Arabia Saudita
Selección Colombia

Polémico debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 vs. Arabia Saudita

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo