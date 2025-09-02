América de Cali volvió a ser noticia tras confirmar la salida de Gabriel Raimondi, quien no pudo seguir en el equipo después de la derrota frente a Alianza. El equipo ‘escarlata’ es último en la tabla de posiciones con apenas cinco puntos, aunque tiene dos partidos menos el panorama es oscuro.

La situación preocupa a la hinchada, pues el rendimiento futbolístico no es el mejor, el torneo sigue avanzando y no se encuentra el camino. La dirigencia tomó la decisión de terminar el ciclo de Raimondi en solo dos meses y ahora trabaja en la búsqueda de un nuevo técnico para cambiar el rumbo.

Nuevo técnico de América de Cali mientras llega el oficial

Mientras llega el reemplazo oficial, América será dirigido de manera interina por un cuerpo técnico conformado por Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Víafara y Villalobos como preparador físico. Este grupo asumirá la responsabilidad inmediata y deberá sacar resultados para evitar que el equipo se hunda más en la tabla.

El reto es grande y los próximos compromisos serán clave definir el futuro del equipo y el nuevo entrenador. La hinchada espera reacción y, sobre todo, claridad en la contratación del próximo técnico que tendrá la difícil misión de rescatar la campaña.

En medio de la incertidumbre, ya empiezan a sonar algunos nombres para tomar al equipo de manera oficial. Entre los más sonados aparecen Juan Carlos Osorio, David González, y hasta Alexandre Guimarães, algunos ya conocen lo que es dirigir al América. Sin embargo, la directiva analiza con calma y no descarta opciones del exterior que puedan darle un aire nuevo al proyecto.

