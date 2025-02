América de Cali conformó una de las plantillas más competitivas de la Liga Colombiana en el 2025, teniendo como gran refuerzo a Juan Fernando Quintero, la estrella para el FPC en el semestre, es por esto que está obligado a no solamente ser protagonista, sino que a ir por el título del campeonato.

El cuadro ‘escarlata’ también tendrá participación en la Copa Sudamericana, torneo en el que su hinchada espera llegas hasta las instancias definitivas, teniendo en cuanta la gran nómina que tiene, pero además, por la deuda histórica que tiene el club a lo largo de los años con poder ganar una competencia internacional.

Y es que desde hace algunos semestres, la dirigencia ‘escarlata’ ha asegurado que están trabajando de poder ser campeones de la Copa Libertadores. Precisamente sobre el tema, el periodista Jaime Dinas contó algunos detalles de lo que pasaría en poco tiempo en América, situación que empezó con el fichaje de Juanfer, en el que Tulio Gómez no habría puesto ni un peso.

Dueños y la Libertadores

Dinas indicó que América tendrá nuevos dueños en muy poco tiempo, de los que no quiso revelar su identidad, pero también aseguró que la intención de la actual dirigencia, y la que llegará, es la de poder quedar campeones de la Copa Libertadores entre los próximos tres años, información que emocionó a más de un hincha ‘escarlata’.

Jugadores de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

“Es un grupo inversor y sobre eso va a haber noticia que no se la puedo adelantar. Es una noticia grandísima. América será campeón de Copa Libertadores sí o sí en menos de tres años, pero no va a ser por la familia Gómez Giraldo, que en ese momento no va a estar en América”, indicó Jaime Alberto.

