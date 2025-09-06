Es tendencia:
América de Cali

“Otro fracaso anunciado”: condenan la llegada de David González al América

El director técnico salió de Millonarios de manera abrupta mientras avanzaba el segundo semestre del año por falta de resultados. Ahora llegaría a América de Cali, que también se quedó sin DT por la misma razón.

Por Michell Figueroa

La posible llegada de David González al América de Cali, tras su salida de Millonarios por falta de resultados, no cayó muy bien en algunos sectores.
La posible llegada de David González como nuevo director técnico del América de Cali ya generó una fuerte reacción en el mundo del periodismo deportivo.

Aunque el equipo vallecaucano no ha hecho un anuncio oficial, muchos aseguran que la llegada del exdirector técnico de Millonarios a la Mecha es prácticamente un hecho.

Esta noticia no gustó mucho en algunos sectores y provocó una fuerte reacción por parte del periodista Iván Mejía Álvarez. El comunicador no se guardó sus críticas y calificó la eventual contratación como un “fracaso anunciado”.

David González, exdirector técnico de Millonarios. (Foto: Vizzor)

“Es un técnico sin ideas”

A través de su cuenta en redes sociales, Mejía fue tajante y directo. Calificó a González como un técnico plano y cuestionó cómo ha llegado a equipos como Millonarios y Deportes Tolima.

“David González ha demostrado ser un técnico plano, sin ideas, sin trabajo táctico e incapaz de liderar un vestuario. Es dócil a los patrones. Acepta todo. Eso sí, tiene un empresario muy hábil e intrigante. Crónica de otro fracaso anunciado”, escribió Mejía.

Publicación de Iván Mejía.

La opinión de Iván Mejía resalta la preocupación por la inestabilidad que vive el club, que ha visto la salida de Gabriel Raimondi y que busca un nuevo rumbo. La postura de Mejía refleja el sentir de una parte de la hinchada que pide un técnico con identidad y un proyecto sólido.

michell figueroa
Michell Figueroa
