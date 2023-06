América de Cali está a la expectativa de lo que pasará en el futuro inmediato del equipo, luego de que cayera eliminado de la lucha por el ingreso a la gran final de la Liga Dimayor 2023-I al perder los dos partidos del cuadrangular contra Millonarios. Se esperan muchos cambios y nuevos jugadores para el segundo semestre, pero de lo que más se ha hablado es del cambio de entrenador.

El futuro del entrenador Alexandre Güimaraes parece que está claro y finalmente saldría del equipo americano. Los rumores de una ruptura de relaciones entre el DT costarricense y las directivas escarlata cada vez son más fuertes, tanto como la danza de nombres que han empezado a sonar para llegar al banquillo rojo, a partir de la finalización de la Liga.

El pasado domingo, América de Cali venció 0-1 al Deportivo Independiente Medellín, en la quinta fecha del cuadrangular B, y Güimaraes habló tras la victoria, visiblemente molesto por muchas situaciones. “Lo que nos tiene afuera son las circunstancias de juego que marcaron la balanza ante Millonarios, fue una serie pareja. Lo dije antes de empezar el partido, mientras más veo, más rabia me da”.

Pero también, ‘Güima’ apuntó en contra de las directivas escarlatas y sugirió que de parte de ellos no se cumplió el trato que habrían hecho para no revelar nada del futuro DT, sin terminar el torneo. “Sobre el tema de mi continuidad yo me voy a pronunciar al final del partido ante Chicó, por nuestro lado no hemos hablado del tema, había un acuerdo tácito de que se iba decir hasta el final y por nuestro lado se cumplió”.