La serie por los octavos de final de la Copa BetPlay entre América de Cali y Atlético Bucaramanga se definirá en el Estadio Pascual Guerrero. Aunque los equipos no han confirmado, ya están sobre la mesa las posibles alineaciones para el importante partido.

Con el resultado de 1-0 a favor de los Leopardos en el partido de ida, el conjunto Escarlata se ve obligado a buscar la remontada.

Posibles alineaciones de América de Cali y Bucaramanga

Del lado de América de Cali, que recién se quedó sin director técnico tras la salida de Diego Gabriel Raimondi, el plantel estará dirigido por por Álex Escobar, entrenador temporal.

La posible formación del plantel sería la siguiente:

Arquero: Soto

Soto Defensa: Mina, Pestaña, Tovar y Castillo

Mina, Pestaña, Tovar y Castillo Mediocampo: Navarro, Carrascal y Escobar

Navarro, Carrascal y Escobar Delantera: Murillo, Ramos y Romero

América de Cali se quedó sin técnico tras la salida de Diego Gabriel Raimondi, que se despidió del club por la falta de resultados.

Por otro lado, el Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, buscará mantener la ventaja obtenida en casa y sellar su pase a la siguiente fase del torneo.

El estratega se apegaría a una alineación sólida que le permita controlar el juego y defender el marcador a su favor. La probable formación del ‘Leopardo’ sería:

Arquero: Aldair Quintana

Aldair Quintana Defensa: Duarte, Mena, Henao e Hinestroza

Duarte, Mena, Henao e Hinestroza Mediocampo y delantera: Castro, Flores, Gil, Sambueza, Londoño y Pons

El encuentro promete ser un duelo de estrategias, con América presionando desde el inicio en busca del gol que iguale la serie y con Bucaramanga aprovechando los espacios para sentenciar la llave.

