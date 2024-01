América de Cali sigue poniendo todo a punto de cara a lo que viene para el 2024. La presidenta del cuadro ‘escarlata’ habló sobre el fichaje de Arturo Vidal, quien tiene a la expectativa a todos los hinchas del conjunto vallecaucano. Por ahora se sigue negociando el tema económico, pero no se ha podido concretar. Ya hubo una oferta por parte de Tulio Gómez, máximo accionista del club, y una contraoferta por parte del jugador.

Marcela Gómez, presidenta de América, habló con Win Sports, sobre la actualidad del posible fichaje del chileno. Aseguró que siguen las negociaciones y desmintió una posible oferta de un equipo, el amor de su vida, Colo Colo. Además, dijo las razones por las que sí podría llegar al equipo vallecaucano.

Presidenta de América habla sobre el fichaje de Arturo Vidal

Marcela dijo que el jugador se ve entusiasmado con el proyecto de América de Cali, aseguró que no hay oferta real por parte del cuadro chileno y que hay razones de peso para que vaya al América: “no le han hecho una oferta real, eso es como cuando el que lo invita a una cita el que a uno le gusta más o menos y el que es el amor de su vida, por ahora no lo ha invitado el amor de su vida, no estamos en el mismo lugar”.

Agregó que: “Él se ve entusiasmado, nosotros tenemos un plus por la historia que tiene América, somos demasiado grandes, hemos ganado muchas cosas y eso llama la atención, esta hinchada es supremamente apasionada y eso va en el ADN de Arturo”.

“Mi papá me mostró lo que habló con él y se ve muy entusiasmado, se ve que le llama la atención. Tener una mujer caleña, que le habla mucho de aquí, ha venido a Cali, la gente le dice que juegue en América y eso son cosas para tener en cuenta, pero por ahora el amor de la vida no lo ha invitado a jugar”, concluyó la presidenta del club americano.

América sacó a la venta su plan de abonos para el 2024-I

“¡Falta poco para volver a vivir esta pasión! Adquiere tu abono y demostremos por qué somos 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼𝘀𝗣𝗼𝗿𝗦𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲”, fue el mensaje con el que anunciaron los precios de los abonos. Como es costumbre, los valores cambian según la localidad y la antigüedad. El abonado del 2023 tendrá un descuento considerable en el valor de su abono.

Para el abonado nuevo, los abonos oscilan entre los $180.000 y los $495.000 pesos colombianos. Hay siete localidades, sur, norte, oriental uno, oriental dos, occidental uno, occidental dos y occidental tres. Para los abonados antiguos hay un descuento del 10% en el precio.

La venta de abonos de este semestre dependerá mucho de si se logra concretar el fichaje de Arturo Vidal, con el que ya iniciaron conversaciones, hubo propuesta y contrapropuesta. De lograrse, se espera un alza histórica en la venta de los mismos.