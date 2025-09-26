Primera decisión de América de Cali con el caso Rodrigo Holgado

América de Cali sorprendió este viernes con un comunicado oficial en el que se refirió a la sanción que recibió su delantero Rodrigo Holgado por parte de la FIFA. La noticia sorprendió a todos en el equipo ‘escarlata’, que ahora deberá afrontar el torneo sin uno de sus jugadores referentes en el frente de ataque.

El documento, publicado en sus redes sociales, confirma que el atacante argentino fue suspendido por 12 meses para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol. La medida empezará a regir de inmediato, lo que deja al equipo dirigido por David González a la expectativa.

América de Cali respondió a la sanción de Rodrigo Holgado con llamativo comunicado

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, hoy fuimos notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en 12 meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación”, se lee en el comunicado.

Publicidad

Publicidad

El club aclaró que tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el propio futbolista interpondrán los recursos correspondientes, previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con la intención de que la decisión sea revisada. La sanción habría surgido tras un proceso que involucra su paso por el balompié de ese país.

De igual manera, América anunció su primera decisión e indicó que su departamento jurídico mantendrá comunicación permanente con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo del caso.

Publicidad

Publicidad

El panorama se complica para el conjunto ‘escarlata’, que deberá reestructurar su ofensiva de cara a los próximos partidos de liga y torneo internacional. La ausencia de Holgado representa un duro golpe, no solo desde lo deportivo, sino también en la motivación de una hinchada que esperaba mucho del delantero durante la temporada.