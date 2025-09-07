Es tendencia:
América de Cali

“Que monte negocio”, el jugador de América de Cali que no resisten tras el clásico

El futbolista salió sustituido en el segundo tiempo en el clásico contra el Cali.

Por Edynson Ruiz Rincon

Jugadores de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I.
Jugadores de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I.

América de Cali sigue sin levantar cabeza y no pasó del empate 0-0 en el clásico ante Deportivo Cali, en lo que fue una muy floja presentación del cuadro ‘escarlata’, el cual se mantiene en el último lugar en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, situación que tiene muy molestos a los hinchas que ven cómo su equipo no mejora.

Fueron varios los jugadores de los ‘Diablos Rojos’ que mostraron un muy mal rendimiento futbolístico, uno de ellos fue el delantero Yojan Garcés, atacante que se mostró muy impreciso a la hora de la definición, ya que lograba llegar a posición de gol, pero no remataba de manera correcta y falló las opciones más claras que tuvo el cuadro americano de anotar.

Precisamente por su mal nivel, es que muchos hinchas de América la emprendieron contra ‘Papula’ por medio de las redes sociales, en donde con fuertes comentarios lamentaron su rendimiento, pero otros fueron más allá y le recomendaron que abandonara el fútbol y se dedicara a otras labores.

Los millones que le cuestan al América de Cali que los hinchas no vayan al estadio

Los millones que le cuestan al América de Cali que los hinchas no vayan al estadio

“Ese muchacho Papula que ahorre la plata que le queda de contrato y se monte un negocio porque su carrera en el futbol más plata no le va a dar”, dijo un aficionado de América sobre Garcés, tras la floja presentación ante el Cali.

Yojan Garcés del América de Cali. Foto: VizzorImage / Samir Rojas.

¿Están exponiendo en América a Papula?

Precisamente por lo ocurrido con Yojan, que salió sustituido al minuto 57 en reemplazo de Adrián Ramos, es que algunos hinchas y sector de la prensa, asegurando que están exponiendo al joven delantero de 19 años, al cual le ha tocado aparecer en medio del mal presente del club, las críticas van contra él por la falta del gol del equipo.

Foto: X.

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
