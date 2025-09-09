Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de la Mechita!
América de Cali

“Que se largue”: hinchas de América de Cali explotan con el anuncio del nuevo técnico

América de Cali hizo oficial la llegada de David González como nuevo director técnico del equipo, tras la salida de Raimondi por falta de resultados. El extécnico de Millonarios tampoco tuvo suerte con el cuadro bogotano en el presente semestre.

Por Michell Figueroa

La llegada de David González al América de Cali no le cayó bien a un sector de la hinchada.
© VizzorLa llegada de David González al América de Cali no le cayó bien a un sector de la hinchada.

América de Cali presentó a David González de manera oficial como su nuevo director técnico, tras la salida de Gabriel Raimondi, por la falta de resultados con el equipo.

A través de sus redes sociales, el equipo le dio la bienvenida al exentrenador de Millonarios y lejos de recibir una buena reacción por parte de los aficionados, de una vez pidieron su salida.

El jugador de la Selección Colombia que los hinchas no soportan tras Bolivia: “Es una grosería”

ver también

El jugador de la Selección Colombia que los hinchas no soportan tras Bolivia: “Es una grosería”

La respuesta negativa por parte de los hinchas se debe a los resultados de David González en otros equipos, especialmente lo ocurrido con el cuadro Embajador, el último conjunto que dirigió.

Publicidad

Con González Millonarios estaba en los últimos lugares de la tabla de posiciones y alcanzó seis fechas en la Liga BetPlay 2025-II sin conocer la victoria. Justamente la crisis deportiva del Embajador desató el despido del director técnico.

Hinchas de América de Cali no quieren a David González

Tras la oficialización de su llegada, los aficionados no tardaron en reaccionar. La mayoría de comentarios en la publicación que hizo el equipo en X son en rechazo a la contratación.

Publicidad

Algunos aficionados, incluso, se atrevieron a decir que e un “fracasado” y sin haber dirigido su primer partido con el América de Cali, piden su salida del club.

“Su único mérito es coleccionar fracasos y ahora viene a experimentar con nosotros. Un verdadero especialista en hundir equipos: si había una forma de caer más bajo, él la inventa. Bienvenidos al circo del antifútbol”, escribió un usuario de la red social.

Publicidad

“Sacan un técnico que está de último en la tabla, para traer a otro que tenía último al equipo en el que estaba. Es vergonzoso lo de estos directivos”, es otro de los comentarios de los aficionados.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Titular de Atlético Nacional para el clásico vs. Independiente Medellín
Atlético Nacional

Titular de Atlético Nacional para el clásico vs. Independiente Medellín

"Préstenlo a Real Soacha": el jugador que no quieren ver más en Millonarios
Millonarios FC

"Préstenlo a Real Soacha": el jugador que no quieren ver más en Millonarios

Las palabras de Hernán Torres tras el empate de Millonarios que no gustaron en los hinchas
Millonarios FC

Las palabras de Hernán Torres tras el empate de Millonarios que no gustaron en los hinchas

El intimidante mensaje de Diosdado Cabello a la Selección Colombia previo al partido contra Venezuela
Selección Colombia

El intimidante mensaje de Diosdado Cabello a la Selección Colombia previo al partido contra Venezuela

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo