América de Cali presentó a David González de manera oficial como su nuevo director técnico, tras la salida de Gabriel Raimondi, por la falta de resultados con el equipo.

A través de sus redes sociales, el equipo le dio la bienvenida al exentrenador de Millonarios y lejos de recibir una buena reacción por parte de los aficionados, de una vez pidieron su salida.

La respuesta negativa por parte de los hinchas se debe a los resultados de David González en otros equipos, especialmente lo ocurrido con el cuadro Embajador, el último conjunto que dirigió.

Con González Millonarios estaba en los últimos lugares de la tabla de posiciones y alcanzó seis fechas en la Liga BetPlay 2025-II sin conocer la victoria. Justamente la crisis deportiva del Embajador desató el despido del director técnico.

Hinchas de América de Cali no quieren a David González

Tras la oficialización de su llegada, los aficionados no tardaron en reaccionar. La mayoría de comentarios en la publicación que hizo el equipo en X son en rechazo a la contratación.

Algunos aficionados, incluso, se atrevieron a decir que e un “fracasado” y sin haber dirigido su primer partido con el América de Cali, piden su salida del club.

“Su único mérito es coleccionar fracasos y ahora viene a experimentar con nosotros. Un verdadero especialista en hundir equipos: si había una forma de caer más bajo, él la inventa. Bienvenidos al circo del antifútbol”, escribió un usuario de la red social.

“Sacan un técnico que está de último en la tabla, para traer a otro que tenía último al equipo en el que estaba. Es vergonzoso lo de estos directivos”, es otro de los comentarios de los aficionados.