América de Cali sigue sin levantar cabeza y completó su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria, tras empatar en el clásico ante Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, marcador que dejó muy inconforme a los cerca de 10 mil espectadores que asistieron al escenario deportivo.

Después de la igualdad, las críticas nuevamente apuntaron contra el entrenador Gabriel Raimondi, en donde muchos hinchas ya piden su salida por el flojo rendimiento futbolístico del equipo, tema del que habló el argentino en rueda de prensa, asegurando que “no” piensa abandonar el cuadro ‘escarlata’ y trabajará para sacarlo del pobre presente.

Ya sobre el rendimiento en el terreno de juego, Gabriel indicó que su equipo no tuvo la lucidez que se esperaba, sus futbolistas fueron muy imprecisos con la pelota, aunque aseguró que en la segunda parte tuvieron una mejora con el que disputaron un poco más el compromiso y con el que el equipo no terminó perdiendo.

“Ante la presión de Nacional, no tuvimos la lucidez para jugar. El querer jugar bajo presión, no nos permitió ser lucidos, erramos pases simples. Rescato que fue un segundo tiempo donde supo crear, eso por lo menos es competir”, dijo Raimondi ante los medios de comunicación en la rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Gabriel Raimondi de América de Cali. Foto: VizzorImage / Samir Rojas.

El juego de América en medio de las críticas

Tras la eliminación con Fluminense y no poder ganar en la Liga Colombiana, Raimondi indicó que están jugando bajo presión, pero ellos no le tienen que pedir nada a los hinchas, sino que darle: “La gente no creía mucho, al inicio se mostró mucho entusiasmo. Tenemos que trabajar, no pedir sino dar. Nosotros sí podemos cambiar mil cosas, pero la presión que sufrió el equipo, es un tema que se va a solucionar ganando”.

Publicidad