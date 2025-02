América de Cali empató en condición de visitante ante la nómina alterna del Deportes Tolima, compromiso que en que el cuadro ibaguereño fue muy superior a los vallecaucanos, situación que dejó muy inconformes a los aficionados del cuadro ‘escarlata’, teniendo en cuenta que salieron su plantilla tipo en el Manuel Murillo Toro.

Una de las situaciones que generó sorpresa en la fanaticada previo al partido contra el Tolima, fue la información del club indicando que el jugador Marcos Mina, salió de la convocatoria del equipo y en su reemplazo estuvo Omar Bertel, salida que generó intriga en los aficionados y se especuló con una posible lesión.

Lastimosamente, la situación de Mina fue por algo que no tiene nada que ver con lo deportivo, ya que el defensor está viviendo una triste situación personal por el fallecimiento de un familiar, hecho por el que el futbolista no jugó, fue desconvocado, se devolvió a la ciudad de Cali para poder estar con sus seres queridos.

“Lamentablemente en la mañana nos encontramos con una triste noticia, tuvo el fallecimiento de un familiar y se lo comunicaron a media noche, no pudo dormir, no se sentía bien anímicamente y nos pareció que lo más lógico era dejar por fuera del plantel. Era un jugador que iba a jugar, pero estos hechos son lamentables, es algo que uno no espera y que debe resolver lo más pronto posible”, contó el técnico Jorge Da Silva.

Marcos Mina de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

El rendimiento de la ‘mecha’

Ya sobre lo que fue la presentación de América ante Tolima, ‘El Polilla’ indicó: “La intención siempre es ganar, el ingreso de Cristian (Barrios) fue para que jugará más por fuera y así tirar a Juanfer por dentro. Nos exponíamos a una salida rápida de Tolima, pero creo que lo hicimos bien, un punto acá en Ibagué es importante, hay que destacar cosas positivas, pero debemos mejorar y aprovechar las opciones que tengamos”.

