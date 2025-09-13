Es tendencia:
América de Cali

Se avecina barrida en América de Cali: ¿primera medida de David González?

La directiva de América de Cali y su cuerpo técnico, liderado por David González, planean una reestructuración de fondo para el 2026. Varios referentes saldrían del equipo.

Por michell figueroa

David González haría un revolcón en el América de Cali de cara al próximo año.
El América de Cali, bajo la dirección de su nuevo técnico David González, tiene en la mira un ambicioso plan de reestructuración para el año 2026. El objetivo de revertir la mala racha de la temporada reciente y devolverle el protagonismo al equipo.

La estrategia, al parecer, contempla una barrida en el equipo. Esto llevaría a la salida de varios jugadores considerados “referentes” de la plantilla.

La renovación del plantel sería profunda, y en la lista de jugadores que podrían no continuar se encuentran nombres importantes como Luis Ramos, Rodrigo Elgado, Jorge Soto y Rafael Carrascal.

La directiva y el cuerpo técnico buscan una renovación de energías para inyectar disciplina, intensidad y una nueva propuesta futbolística.

El objetivo de González es equilibrar la plantilla mezclando la jerarquía de los jugadores consolidados con la sangre nueva. Lo anterior incluye la promoción de talentos de las divisiones menores del club y la llegada de fichajes estratégicos.

La directiva confía en David González

Con toda la confianza puesta en David González, la directiva y el cuerpo técnico trabajarán para darle un nuevo aire al equipo vallecaucano.

La meta es clara: recuperar el buen rendimiento tanto en el campeonato local como a nivel internacional y reconectar con la exigente afición escarlata.

Mientras se planifica esta transformación a largo plazo, el equipo se enfoca en su próximo compromiso en la Liga BetPlay contra Fortaleza, un encuentro crucial para sus aspiraciones de clasificación.

