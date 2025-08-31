Dayro Moreno es el futbolista de moda en el fútbol colombiano, esto debido a que convocatoria a la Selección Colombia a sus 39 años, llamado que pedían muchos hinchas de la ‘tricolor’, teniendo en cuenta el gran rendimiento que viene presentando desde hace varias temporadas con el Once Caldas, siendo el goleador en el FPC.

Muchos hinchas de diferentes clubes colombianos quisieran tener a un Dayro en su equipo para tener goles asegurados, es por esto que ha llamado mucho la atención la revelación que hizo el representante de Moreno en las últimas horas, en donde confesó que en América de Cali despreciaron al goleador cuando quiso jugar allí.

En una entrevista con el periodista Jaime Orlando Dinas, Álvaro Muñoz Castro, quien es el empresario de Dayro, contó que el delantero fue ofrecido al club ‘escarlata’, pero en ese momento, el entrenador era Juan Carlos Osorio, quien habría sido despectivo y no quiso que el atacante jugara en el club vallecaucano y finalmente terminó yéndose para Atlético Bucaramanga.

“Se los ofrecí, les insistí, les rogué. En América, al míster, Osorio. No quiero decir el comentario que dijo, porque fue despectivo y ahí le está demostrando que sigue estando vigente. No lo quiso tener en América. No lo quiso… Hasta testarudo me volví porque le dije a Tulio Gómez, pero él no dio postura, sino que lo remitió donde el profesor Osorio”, contó Muñoz.

¿No fue el único intento de Dayro de llegar al América?

Pero dicha ocasión no fue la única que tuvo Dayro para poder llegar al América, ya que el jugador habría intentado en un par de ocasiones, pero desde la dirigencia del club no quisieron ficharlo y cumplir el deseo del jugador de jugar en los denominados tres clubes más grandes del fútbol colombiano.

“Era un deseo de Dayro. Siempre lo quiso y dijo ‘quiero jugar en ese equipo grande’, después de su amado Once Caldas. Tenía esas ganas de demostrar que como lo hizo en Nacional y Millonarios, quería ayudar a América. Lo ofrecí varias veces, pero infortunadamente no hubo eco. No hubo ni el deseo ni el querer. Se inclinó por otros jugadores… La parte económica era viable”, expresó el representante del futbolista.

