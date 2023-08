El técnico Lucas González sufrió un muy duro golpe a su proceso en América de Cali, después de perder con el Junior de Barranquilla por 4-3, en lo que fue un partido que iba ganando 0-3, pero se lo remontaron de manera increíble, hecho que tiene muy molestos a los hinchas que piden su salida.

Tras finalizar el compromiso, Lucas habló en rueda de prensa de lo ocurrido en el partido, allí no ocultó su tristeza y malestar por el resultado, resaltando la influencia de los penales que les cobraron, algo que se ha vuelto común en los últimos juegos.

“Regalamos 3 penaltis, me siento molesto y triste porque justamente lo hablamos, porque ya son 5 penaltis en 2 partidos. Es normal que el jugador se relaje cuando va ganando, pero después del primer penal nos encontramos con otros 2 penaltis. La sensación es de frustración y tristeza porque no esperaba que esto pasara”, dijo Lucas.

Sobre su continuidad, el técnico americano aseguró que está en un proceso que hasta hora está iniciando, por lo que no piensa irse, aunque aseguró entender el malestar de los hinchas, a lo que le ofreció disculpas por el resultado en contra y volvió a recalcar los penales cobrados.

“Estamos arrancando un proceso que apenas lleva 5 partidos. Hoy es un partido que no esperaba mucha gente, pero los hinchas se quedan con el resultado y en ese caso les pedimos disculpas porque no pudimos darles esa alegría. El trabajo de nosotros es para intentar ganar más, pero ¿cuándo se da un partido que piten 4 penales y que 3 sean en contra? Estaban revisando todo, pero la de Carlos Darwin no la miraron”.

Aquí la rueda de prensa de Lucas González: