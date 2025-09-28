Los malos resultados y la crisis institucional que atraviesa el América de Cali siguen generando movimientos en su estructura. Este domingo se confirmó la primera baja en el área administrativa del club, lo que marcaría el inicio de un “revolcón” en la dirigencia escarlata.

En medio de la crisis la afición ha exigido, en varias ocasiones, la renuncia de los directivos. En ese sentido, esta noticia sería del agrado de la hinchada, que no aguanta más malos resultados.

La persona que deja su cargo es Juliana Dávila Diez, quien se desempeñaba como Gerente Administrativa de la institución. Su salida se hará efectiva a partir del próximo martes 30 de septiembre. Sin embargo la dirigente no asistió a las oficinas de Cascajal durante la última semana, anticipando la decisión.

Petición clave de la hinchada organizada

La desvinculación de Dávila Diez cobra especial relevancia, ya que se alinea con una de las solicitudes clave que habían planteado las barras organizadas del América.

Desde hace varias semanas, los colectivos de hinchas venían gestionando una serie de exigencias ante la dirigencia para considerar su regreso al estadio Pascual Guerrero, que ha registrado una asistencia muy baja en las últimas fechas. Uno de esos requerimientos era, precisamente, un cambio en la gerencia administrativa.

El periodista Leonel Cerrudo, quien sigue la actualidad del club, confirmó la información y señaló que esta decisión obedece a movimientos internos que se venían gestando.

