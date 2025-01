Según Marcela Gómez, la prensa es culpable de que América no anuncie su nuevo delantero

“Te digo la verdad, ustedes ilusionan mucho el proceso (prensa), porque cada vez que se filtra un jugador, todo se entorpece. Acá no se puede trabajar en silencio porque todo se filtra y todo se complica”, dijo Marcela Gómez al ser indagada por el nuevo jugador internacional para el frente de ataque.

En medio de la presentación del equipo para 2025 en la sede de Cascajal, Marcela Gómez habló con la prensa y aclaró algunos puntos, uno de ellos fue el del fichaje que falta para el frente de ataque. Para sorpresa de muchos, la dirigente señaló a la prensa como gran culpable de que esa transferencia aún no se pueda concretar. Aunque resaltó que los comunicadores también hacen su trabajo.

